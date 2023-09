Gal Tavoliere, aperta la fase di animazione territoriale e ascolto attivo in vista della strategia di sviluppo locale

Nell’ambito della nuova programmazione Leader 2023-2027, il GAL TAVOLIERE ha aperto la fase di animazione territoriale e ascolto attivo, propedeutica alla pianificazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), che coinvolge i soggetti che insistono nel territorio dei Comuni di Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella. Obiettivo è incoraggiare la partecipazione al processo di sviluppo locale attraverso l’elaborazione di proposte e progetti di investimento. Partendo dai risultati raggiunti nella precedente programmazione, la nuova sfida del GAL è dunque costruire una Strategia che stimoli, in modo coerente, intelligente ed innovativo, lo sviluppo locale del proprio territorio rurale. Gli approcci allo sviluppo locale di tipo partecipativo sono caratterizzati da tre elementi fondamentali, comuni e correlati che sono alla base dell’approccio LEADER: l’area ovvero il territorio, il partenariato e la strategia di sviluppo locale integrata.

L’attività di animazione e il coinvolgimento della comunità locale costituiscono elementi fondamentali per la predisposizione della proposta di strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. Dalla comprensione comune dei principali problemi del territorio e delle loro cause, nonché dei beni, delle esigenze e opportunità presenti sul territorio, è possibile sviluppare una visione e obiettivi comuni, rafforzando a loro volta il riconoscimento, il coinvolgimento e il senso di titolarità della comunità nei confronti della SSL e del GAL. L’Officina per lo Sviluppo rappresenta l’incontro in cui i partecipanti si confronteranno su diverse tematiche, individuando punti di forza e debolezza territoriali, minacce e opportunità che ciò che è esterno al nostro contesto produce, fino a definire i fabbisogni dell’area del Gal Tavoliere. Durante gli incontri si parlerà di agricoltura e agroalimentare, turismo, cultura, neo-imprenditorialità e opportunità dei giovani, ma anche di sviluppo sociale, sostenibilità e ruolo dei comuni nella SSL 2023-2027. Al termine del percorso partecipativo si procederà con l’elaborazione della Proposta di Strategia da candidare all’Avviso Pubblico emanato dalla Regione e rivolto proprio ai Gal. Gli appuntamenti già in calendario sono i seguenti:

– 26 settembre alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare di Carapelle;

– 27 settembre alle ore 18:30 presso Nuovo Centro Polifunzionale di Stornara (Via Francesco Di Corato);

– 28 settembre alle ore 16:00 presso la Sala Consiliare di Stornarella;

– 28 settembre alle ore 18:30 presso la sede del GAL Tavoliere di Cerignola;

– 02 Ottobre alle ore 10:00 presso la Biblioteca di Ordona;

– 02 Ottobre alle ore 17:00 con le Organizzazioni Agricole presso la sede del GAL Tavoliere di Cerignola.