GdF Foggia, controlli sui prezzi dei carburanti al consumo in tutta la provincia

Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia ha disposto l’esecuzione di mirati interventi volti ad assicurare la trasparenza dei prezzi dei carburanti praticati al consumo nell’intera provincia. Dall’inizio del mese sono stati effettuati, presso distributori stradali, 40 controlli finalizzati a verificare la corrispondenza dei prezzi dei carburanti praticati alla pompa rispetto a quelli esposti per le diverse modalità di erogazione (“self” e “servito”). Una decina le irregolarità riscontrate, riguardanti la mancata esposizione dei prezzi, la difformità rispetto a quelli esposti e l’inosservanza degli obblighi di comunicazione all’”Osservaprezzi carburanti”, istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy. I servizi, effettuati in un periodo temporale caratterizzato da intensi spostamenti dovuti alle vacanze estive, testimoniano l’impegno costante delle Fiamme Gialle a tutela dei consumatori. Le attività nello specifico settore continueranno anche nelle prossime settimane, con i Reparti della Guardia di Finanza della provincia foggiana impegnati nella verifica del rispetto dei presidi normativi nel settore dei combustibili per autotrazione.