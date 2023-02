GdF, visita del comandante interregionale dell’Italia Meridionale al Comando provinciale di Foggia

Il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Generale di Corpo d’Armata Michele Carbone, ha visitato il Comando Provinciale di Foggia. Il Generale Carbone, accompagnato dal Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Fabrizio Toscano e dal Comandante Provinciale, Colonnello Leonardo Ricci, dopo gli onori militari, ha incontrato una numerosa rappresentanza del personale in servizio presso tutti i reparti della provincia e dei finanzieri in congedo. Il Comandante ha ricordato l’importanza del lavoro svolto dalle fiamme gialle in un territorio caratterizzato da complesse dinamiche criminali anche di tipo economico-finanziario, esortando tutti i militari a tenere alto i livelli di impegno e professionalità profusi nella quotidiana azione di contrasto ad ogni forma di illegalità, non dimenticando di svolgere la propria missione con umanità e rispetto per il contribuente e le persone indagate.

A seguire, il Comandante Interregionale ha presieduto un briefing istituzionale in cui il Colonnello Ricci ha illustrato la situazione socio-economica del territorio unitamente ai principali aspetti relativi alla gestione del personale, alla logistica ed alle attività operative svolte dai reparti del Corpo nella provincia. Uno specifico approfondimento è stato dedicato alle principali investigazioni in corso e che vedono la Guardia di Finanza particolarmente impegnata nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria ed organizzata, all’evasione fiscale ed agli sprechi di denaro pubblico, con indagini di altissimo spessore. Nel sottolineare la qualità del lavoro svolto e l’importanza delle attività in corso, l’Autorità ha rivolto parole di apprezzamento nei confronti di tutti i comandanti di reparto, invitandoli ad essere anche sempre attenti e vicini alle necessità ed alle problematiche del personale dipendente.

Il Generale Carbone ha, quindi, visitato i locali della Caserma che ospita il Comando Provinciale, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ed il Gruppo di Foggia, oggetto di recenti lavori di ammodernamento. Nella stessa giornata il Comandante Interregionale ha anche tenuto incontri istituzionali con il Prefetto e con il Procuratore della Repubblica di Foggia. La visita è proseguita in data odierna presso la Compagnia di Cerignola, ove il Comandante ha incontrato i militari, presieduto il briefing operativo, tenuto dal Comandante del reparto, Cap. Stefano De Robbio e visionato i locali della caserma.