Gerardo Leone nominato Vice Coordinatore della Puglia per la Confederazione delle Confraternite

È datata 29 maggio 2023 la comunicazione a firma del segretario generale, Valentino Mirto, con cui il Consiglio Direttivo nazionale, durante la riunione dello scorso 24 marzo – su presentazione di Rosalia Coniglio, vice presidente con delega per il Sud, udita la proposta del coordinatore della Puglia Michele Piscitelli – ha nominato Gerardo Leone (Foto Belviso-Cerignola), priore della Congregazione di Santa Maria della Pietà in Cerignola e presidente del Coordinamento delle Confraternite della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, vice coordinatore della Puglia della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia.

La Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia, si legge all’art. 1 del relativo “Statuto”, è costituita tra le Confraternite, canonicamente riconosciute nelle Diocesi d’Italia ed ha sede in Roma. Eretta dalla Conferenza Episcopale Italiana con decreto del 14 aprile 2000, ha tra le proprie finalità – come ricorda l’art. 2 – numerosi scopi: “a) coordinare iniziative comuni delle Confraternite, fermo restando l’autonomia delle stesse, nello spirito della comunione ecclesiale, della nuova evangelizzazione e degli indirizzi pastorali delle Chiese che sono in Italia; b) promuovere e organizzare la preparazione e la realizzazione di convegni e incontri; c) curare l’informazione tra le Confraternite; d) favorire i rapporti tra le Confraternite; e) coadiuvare all’occorrenza le Confraternite nei rapporti con le istituzioni civili; f) promuovere la conservazione, la valorizzazione e il recupero dei beni culturali, architettonici, artistici, storici, archivistici delle Confraternite”. Al neo Vice Coordinatore per la Puglia gli auguri di un proficuo lavoro a servizio di questa importante realtà ecclesiale.