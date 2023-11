Gioco d’azzardo: l’Italia supera i 140 miliardi di euro l’anno, con la Puglia oltre la media nazionale di spesa pro capite

In Italia, il gioco d’azzardo ha sempre attirato moltissime persone. Prima dell’arrivo di altre tipologie di intrattenimento come i videogiochi, i giochi di ruolo o i giochi da tavolo, in Italia la sera ci si radunava in casa di amici o parenti per giocare a poker, burraco o altri giochi di carte, puntando denaro. D’altronde si sa che agli italiani piace giocare: basta pensare ai tipici giochi natalizi come la Tombola, dove anche i più giovani tirano fuori i loro risparmi. Per non parlare poi di scommesse, videopoker, gratta e vinci e altre forme di gioco che prevedono un guadagno. Con l’arrivo dei casinò online, accessibili da smartphone, tablet e PC, il gioco d’azzardo in Italia ha visto una notevole impennata. In Italia la spesa per il gioco d’azzardo sta per superare i 140 miliardi l’anno, una prospettiva che si rivela favorevole per i casinò online e fisici. Nel corso del 2021, il totale della spesa per il gioco d’azzardo degli italiani è arrivato a 111,7 miliardi di euro, con una spesa media pro capite di 1.827 euro.

Secondo i dati più recenti, il gioco d’azzardo è aumentato notevolmente durante la pandemia. I vari lockdown imposti dal governo, hanno portato gli italiani a trovare passatempi e soluzioni per poter passare la giornata in casa. La pandemia ha portato un afflusso di nuovi utenti verso i casinò online. Un passatempo come un altro, ma che in alcuni casi ha generato una vera e propria dipendenza. Oltre a generare dipendenza, il gioco sui casinò online può anche risultare poco sicuro per quanto riguarda la privacy. Tra i giochi d’azzardo online più utilizzati, troviamo le slot machine. Data la loro immediatezza, le slot machine consentono di giocare velocemente dai dispositivi mobili e da PC desktop o laptop. Tuttavia, i siti di slot machine possono nascondere truffe, o rivelarsi delle esche per il phishing di dati sensibili. In generale quindi, quando si gioca è sempre meglio affidarsi ai migliori siti slot online.

La situazione in Puglia

Di tutte le regioni d’Italia, la Puglia ha superato la media nazionale, raggiungendo i 2.132 euro pro capite spesi nel gioco d’azzardo. Per il gioco online, la regione è arrivata di 1.407 euro pro capite, mentre per quello fisico sono stati spesi 725,6 euro pro capite. Per il gioco online, nell’estate del 2023 sono risultati attivi più di 1.386.138 account. A parte la spesa pro capite, in Puglia la situazione non è diversa da altre regioni italiane. La crescita del gioco d’azzardo è stata generata dal lockdown. Ovviamente, anche se adesso la pandemia sembra un ricordo lontano, le persone stanno continuando a giocare. I dati recenti dimostrano che il gioco d’azzardo sui casinò online ha ampiamente superato quello fisico. Inoltre, stanno nascendo nuove piattaforme, chiamate cripto casino legate alla GambleFi. Il settore delle criptovalute con i suoi casinò accessibili senza la verifica KYC (Know your customer) può dare un’ulteriore spinta al gioco d’azzardo online. Non tutti hanno familiarità con le crypto oggi ma, nel momento in cui queste nuove tecnologie diverranno più popolari, è probabile che anche i cosiddetti crypto casino guadagnino in popolarità.