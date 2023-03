Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, le celebrazioni delle scuole di Cerignola

Il 21 Marzo si celebra la Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Gli istituti primari e secondari di Cerignola hanno reso omaggio a questo giorno commemorativo, promuovendo incontri di sensibilizzazione e progetti scolastici di vario tipo. La Scuola Secondaria “G. Pavoncelli” anche quest’anno ha inaugurato “Il percorso della Memoria” in collaborazione con l’amministrazione comunale. Gli studenti hanno preso parte ad un incontro presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città e, grazie all’intervento di alcune testimonianze, hanno riflettuto a lungo su quanto sia importante combattere contro le ingiustizie e difendere la libertà. Al termine della discussione, gli studenti si sono recati in Piazza della Repubblica e, alla presenza del sindaco Francesco Bonito, hanno scoperto altre quattro pietre omaggianti quattro uomini giusti del nostro territorio.

L’Istituto “Carducci-Paolillo” ieri ha dato inizio alla “Settimana della Legalità”, quattro giorni densi di attività interdisciplinari per le classi primarie e secondarie. Per promuovere una maggiore sensibilità alla questione ambientale, la scuola, in accordo con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Cerignola e la Tekra, ha organizzato una passeggiata ecologica presso la Diga Capacciotti, impegnando gli alunni nella raccolta di rifiuti abbandonati. L’Istituto “V Circolo Terminillo-don Giuseppe Puglisi” ha organizzato un incontro con la Dott.ssa Loreta Colasuonno, dirigente del Commissariato di Cerignola, e i poliziotti Leonardo Megliola e Carmine Falcone. I bambini dell’infanzia e gli alunni delle classi quinte hanno approfondito l’importanza della lotta alla mafia e, discutendo in termini di giustizia, hanno avuto la possibilità di condividere proprie esperienze ingiuste, quali episodi di bullismo. L’evento è risultato particolarmente formativo perché ha consentito ai più piccoli di comprendere a fondo quanto sia fondamentale combattere contro i soprusi sin dalle prime manifestazioni.

Infine, il Liceo Classico “Nicola Zingarelli” ha celebrato questo giorno di memoria parallelamente alla giornata mondiale della poesia. “Se si insegnasse la bellezza alla gente – ha detto Peppino Impastato, giornalista e attivista ucciso da Cosa Nostra nel 1978 – la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà”, queste le parole commentate dagli studenti per ricordare un grande uomo, ma anche un celebre esempio di lotta contro le mafie.