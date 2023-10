Giornata mondiale della salute mentale, le iniziative sul territorio dell’Asl Fg

Il 10 ottobre si celebra in tutto il mondo il World Health Mental Day-Giornata mondiale della salute mentale. Per l’occasione la ASL Foggia ha organizzato una serie di iniziative sul territorio.

Scuole: proiezione film e dibattito

Durante la mattinata si terrà una manifestazione di sensibilizzazione rivolta a studentesse e a studenti delle scuole del territorio. Organizzata in collaborazione con la dirigente Giuseppina Lotito e la referente all’Educazione alla Salute Maria Titty Gambatesa U.S.R. Puglia-Ufficio V Ambito Territoriale Foggia, la manifestazione avrà luogo contemporaneamente in tre istituzioni scolastiche della provincia. L’iniziativa vede coinvolte le classi prime, seconde e terze dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Altamura-Da Vinci” di Foggia, sede di Via Giuseppe Imperiale e del Liceo Scientifico di Bovino (Istituto Omnicomprensivo dei “Monti Dauni” Statale) in via dei Mille, n.10; le classi terze della scuola secondaria di I grado “Pertini” di Orta Nova. La manifestazione avrà inizio alle ore 10,00 con la proiezione di un film sul tema del disagio mentale. Seguirà un dibattito gestito dagli operatori sanitari del Dipartimento di Salute Mentale. A Foggia ci saranno il Direttore facente funzioni del Dipartimento Savino Dimalta e la neuropsichiatra infantile Ilaria Pizzolorusso, a Bovino il direttore del CSM di Foggia-Lucera-Troia Giuseppe Pillo, a Orta Nova la psichiatra Alessandra la Marca. Un modo per aumentare la consapevolezza sul tema del disagio psichico e contrastare lo stigma e la discriminazione. All’apertura dei lavori all’I.T.T. Da Vinci di Foggia sarà presente il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri.

Luci verdi: anelli di una catena

Accogliendo la proposta della Società italiana di Psichiatria, il 10 ottobre, a partire dal tramonto, la ASL Foggia illuminerà di verde, colore simbolo della salute mentale, le facciate dei Presidi Ospedalieri “Masselli Mascia” di San Severo (ingresso monumentale) e “San Camillo De Lellis” di Manfredonia e dei Distretti Socio Sanitario di Cerignola (ex Ospedale Tommaso Russo) e di Foggia (Piazza della Libertà). L’iniziativa simbolica ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul diritto alla salute mentale sia sui temi dell’assistenza e dell’accesso alle cure sia sugli aspetti culturali.