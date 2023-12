Giovedì 14 dicembre “Lucia da Siracusa II”, rappresentazione teatrale alla parrocchia ‘Sacri Cuori’

Nell’ambito delle celebrazioni della Solennità di Santa Lucia, la parrocchia dei Sacri Cuori di Cerignola ha ideato una rappresentazione teatrale sulla vita della santa intitolata “Lucia da Siracusa II”, che andrà in scena giovedì 14 dicembre presso la stessa parrocchia a partire dalle ore 20 (ingresso consentito alle ore 19.30). Nel recital giovani e giovanissimi parrocchiani racconteranno la vita e il martirio a soli 21 anni della ragazza che rifiutò di sposare un uomo, poi responsabile delle sue torture e uccisione, il 13 dicembre del 304. I biglietti per assistere allo spettacolo possono essere richiesti contattando Giuseppe Abate, al numero telefonico 350-0038485. Si tratta di uno degli appuntamenti che la chiesa situata nel rione “Pozzo Carrozza” ha organizzato per celebrare la ricorrenza della santa della “Luce”, che cade nel giorno in cui le ore del giorno sono inferiori rispetto a quelle della notte. Una tradizione ormai scomparsa in città, prevedeva infatti l’accensione delle “fanove”, alte cataste di legno nella sera della vigilia del 13 dicembre, con dei falò sfavillanti al Piano delle Fosse, o nella zona dell’Addolorata oppure più di recente nel parco gestito dagli Scout nel quartiere Fornaci.