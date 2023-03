Giovedì 16 consiglio comunale sul crollo di Palazzo Carmelo

Torna a riunirsi il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, per giovedì 16 marzo 2023, alle ore 16:00 in prima convocazione e occorrendo per venerdì 17 marzo alle ore 17:00 in seconda convocazione, in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

Comunicazioni; Interrogazione posta dal Consigliere Sgarro Tommaso; Approvazione verbale seduta precedente (06.03.2023) – Art. 67 del Regolamento del Consiglio Comunale; Richiesta art. 27 del Regolamento del Consiglio Comunale – Discussione crollo Palazzo Carmelo; Misure agevolative per investimenti in ambiti Z.E.S. Ade-sione al Kit localizzativo. Indirizzi ai Dirigenti.

Si tratta in sostanza del Consiglio Comunale auto convocato dalle opposizioni per discutere del caso di Palazzo Carmelo, immobile in parte crollato sulla porzione di via Vittorio Veneto l’11 febbraio scorso.