Giovedì 16 marzo in Consiglio comunale si discuterà sul crollo a Palazzo Carmelo

É stato convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, per giovedì 16 marzo 2023, alle ore 16:00 in prima convocazione e occorrendo per venerdì 17 marzo alle ore 17:00 in seconda convocazione, in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Comunicazioni;

2. Interrogazione posta dal Consigliere Sgarro Tommaso;

3. Approvazione verbale seduta precedente (06.03.2023) – Art. 67 del Regolamento del Consiglio Comunale;

4. Richiesta art. 27 del Regolamento del Consiglio Comunale-Discussione crollo Palazzo Carmelo;

5. Misure agevolative per investimenti in ambiti Z.E.S. Adesione al Kit localizzativo. Indirizzi ai Dirigenti.