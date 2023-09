Giovedì 28 settembre primo festival dell’inclusione dell’Ambito Territoriale di Cerignola

Giovedì 28 settembre presso il Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà e all’Emarginazione Sociale in via Gran Sasso snc ci sarà il primo festival dell’inclusione dell’Ambito Territoriale di Cerignola. L’evento è organizzato all’interno del Piano Sociale di Zona dell’Ambito di Cerignola con le cooperative: Un Sorriso per Tutti, SocialService, Medtraining, Alice, Altereco. Cosa vuol dire festival dell’inclusione? Abbiamo scelto il messaggio di Papa Francesco: “liberi di scegliere se migrare o restare”. “Ovunque decidiamo di costruire il nostro futuro, nel Paese dove siamo nati o altrove, l’importante è che lì ci sia sempre una comunità pronta ad accogliere, proteggere, promuovere e integrare tutti, senza distinzione e senza lasciare fuori nessuno”.

L’iniziativa è stata accolta e sostenuta da subito dalla presidente dell’Ambito territoriale di Cerignola e Assessore al Welfare Maria Dibisceglia, che ha dichiarato: “Puntare sull’inclusione in un momento di così grande fragilità alle frontiere e all’interno del nostro Paese è necessario, per tutelare la vita, la dignità, il futuro di chi oggi vive ai margini della nostra società. Il centro è nato con questo obiettivo e vogliamo celebrare un territorio, il nostro, che accoglie e non lascia indietro nessuno”. Il nostro “Festival dell’Inclusione” vuole lanciare proprio questo messaggio alla cittadinanza: abbattiamo le barriere che limitano o impediscono l’inserimento di qualsiasi individuo all’interno della società e siamo convinti che l’inclusione è un processo che parte da un impegno che deve coinvolgere tutta la Comunità. Il nostro ringraziamento va a tutti gli attori che animeranno con noi la giornata dell’inclusione: San Giuseppe Onlus, Cpia1 Foggia “David Sassoli”, Migrantes, Cooperativa Sociale “Nuova Alba” e Parrocchia “Spirito Santo”. Il nostro invito è rivolto a tutto l’Ambito Territoriale. PARTECIPA ANCHE TU!

PROGRAMMA

ORE 15:45 Accoglienza presso il Centro Servizi Contrasto alla Povertà.

ORE 16:00 Triangolare “Calcio dell’Inclusione” presso Centro Sociale Don A. Palladino.

ORE 16:00 Partecipazione del CPIA 1 Foggia: Mostra delle attività progettuali, laboratorio di Arte e manualità, esibizione canora.

ORE 17:00 Orienteering.

ORE 18:00 Torneo pallavolo presso parrocchia “Spirito Santo”.

ORE 18:00 Luna-park con i giochi tradizionali, baby dance, laboratorio di bolle, trucca bimbi, treccine afro.

ORE 19:00 Preghiera interreligiosa nello Spirito d’Assisi presso parrocchia “Spirito Santo”.

ORE 19:30 interventi Istituzionali e consegna attestati.

ORE 20:00 Spettacolo musicale “ORO ROSSO” con Domenico La Marca.

Food and Beverage: zucchero filato, pop corn, bibite, focaccia, datteri.

Durante l’evento sarà allestita la mostra fotografica “Visioni Mediterranee” a cura della Cooperativa Un Sorriso per Tutti.