Giovedì 30 marzo convocata una nuova seduta del Consiglio comunale

É stato convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, per giovedì 30 marzo 2023, alle ore 15:30 in prima convocazione e occorrendo per venerdì 31 marzo alle ore 16:30 in seconda convocazione, in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1.Comunicazioni;

2.Discussione situazione e criticità allo stato dell’arte riguardante l’organico e la sicurezza dell’ospedale Giuseppe Tatarella e dell’ex-ospedale Tommaso Russo;

3.Approvazione del verbale precedente (16.03.2023)-Art.67 del Regolamento del Consiglio Comunale;

4.Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022-2024, per l’esercizio provvisorio 2023 (art.175, comma2, del TUEL-art.15, c.4-bis, D.L. n. 77/2021);

5.Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022 n.197;

6.Modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU).

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.