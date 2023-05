Giunta comunale di Cerignola, Mimmo Dagnelli è il nuovo assessore alle Pari Opportunità

Questa mattina il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha firmato il decreto di nomina del nuovo assessore della giunta: si tratta di Domenico Dagnelli, in quota Movimento Cinque Stelle, che prende il posto della dimissionaria Olga Speranza. A Dagnelli vanno le deleghe alle Pari Opportunità, ai Rapporti Istituzionali con gli enti locali, ai Fondi Europei e all’Attuazione del Programma. Dagnelli, 70 anni, è stato per anni anima dell’associazionismo locale e strenuo difensore dei diritti del malato impegnandosi in prima persona nella difesa dell’ospedale Tatarella.

“Ringrazio il sindaco Bonito e il Movimento per la fiducia accordata e – commenta il neo assessore – sono certo che con la giunta possa svilupparsi una sinergia efficace per creare progetti e visioni utili alla collettività. Metterò a disposizione dell’Amministrazione Comunale il mio impegno, che tra l’altro si è già concretizzato in anni di attivismo nel mondo del volontariato, certo come sono che Cerignola possa ancora esprimere tutto il suo enorme potenziale”. “A Mimmo Dagnelli – dice il primo cittadino Francesco Bonito- formulo gli auguri di buon lavoro e in questa sede ringrazio l’assessore uscente Olga Speranza per la dedizione, l’impegno e la serietà dimostrate nello svolgimento del suo mandato. Il percorso tracciato è chiaro: rendere Cerignola la Città dei diritti. Ed in questo intento siamo tutti uniti e compatti”.