Gli annunci di lavoro dei Centri per l’Impiego di Foggia e provincia

I Centri per l’Impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia “Lavoro Per Te”, segnalano, per il periodo che va dal 07 agosto al 21 agosto, un numero di offerte pari a 35 per un totale di 125 profili professionali, di cui 88 posti vacanti per il settore agricolo, 18 per il settore secondario e 19 per il settore terziario. La maggior parte degli annunci di lavoro in ambito agricolo sono riservati agli iscritti al Collocamento mirato (ex L.68/99 disabili e altre categorie lavorative “protette”). I profili sono: impiegato microbiologico alimentare, meccanico aggraffatore, impiegato tecnologico alimentare di laboratorio, elettricista di impianti industriali, impiegato tecnologico alimentare, perito industriale per aziende agricole site in Foggia e Cerignola. Inoltre, si cercano 2 mitilicoltori a Cagnano Varano, 1 elettrotecnico manutentore e 1 meccanico manutentore per azienda di Stornarella, 1 operaio manutentore e 4 addetti alla produzione su Cerignola. Nel settore secondario si registrano 13 annunci di lavoro ripartiti tra “industria e trasporti” (4 annunci), “costruzioni e impianti” (3 annunci), “commercio e artigianato” (6). Le richieste riguardano: 1 magazziniere e 3 addetti alle consegne a Foggia, 1 macellaio a Vieste, 2 agenti di commercio, 1 fabbro e 1 tirocinante fabbro, 1 saldatore e 1 ingegnere edile o geometra per aziende di Cerignola, 1 tirocinante antennista e 3 carpentieri metallici a Manfredonia, 1 impiegato commerciale e 1 parrucchiera a San Severo. Di questi annunci, uno è riservato agli iscritti al Collocamento mirato: banconista di macelleria a Foggia.

Infine, nel settore terziario le richieste di personale riguardano sia il turismo che i servizi a persone e aziende. Nello specifico, sono stati registrarti 10 annunci nell’ambito “turismo e ristorazione” per 10 camerieri e un facchino a Vieste, 2 camerieri a Cerignola, 1 cameriere e 1 aiuto banconista a Lesina, 1 pasticcere a Foggia. Mentre in ambito “servizi” 1 accompagnatore con patente B e 1 tata a Manfredonia. Nell’ambito amministrativo si cerca 1 dottore commercialista a Cerignola. Tutti gli annunci con i relativi dettagli sono disponibili sul sito “Lavoro Per Te-Regione Puglia”, dove è possibile candidarsi. Il report completo è disponibile al seguente link: https://tinyurl.com/z9mhjvne.

Si segnalano 3 avvisi di selezione: due riservati agli iscritti al Collocamento mirato (disabili) e un avviamento ex art.16 L.56/87 (requisito per partecipare: possesso del diploma di scuola media), rispettivamente per 14 unità lavorative presso ASL Foggia, 5 ausiliari presso gli Uffici Giudiziari di Foggia, 1 operatore esperto polivalente presso il Comune di Ischitella. Bandi e modulistica sono disponibili sulla home page del sito Sintesi Foggia.