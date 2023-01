Gli auguri del sindaco Bonito alla Città per l’inizio del nuovo anno

Pubblichiamo di seguito e integralmente una breve nota stampa in cui il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, formula gli auguri di buon anno all’intera comunità cittadina.

Inizia l’anno nuovo, il 2023, e l’augurio che il sindaco rivolge all’intera cittadinanza diì Cerignola è che l’anno nuovo sia migliore di quello alle spalle e sia ricco di buona salute e di tante e belle e positive iniziative volte a rendere migliore la vita delle cerignolane e dei cerignolani. L’anno appena passato è stato ricco di luci ma anche di ombre: è stato l’anno pieno di conquiste, di opere pubbliche concesse, realizzate e affidate alla quotidianità della nostra città; ma è stato anche l’anno in cui abbiamo visto giovani cerignolani perdere la vita e un giovane cerignolano morire sul lavoro. Notizie, queste, inaccettabili e che ci hanno dato tanto dolore. Ci auguriamo che il 2023 non ci faccia rivivere quei momenti drammatici.

L’amministrazione ha in programma una serie di iniziative. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un Natale bellissimo per la nostra città, ricchissimo di iniziative, di appuntamenti, di momenti di svago e di momenti di riflessione culturale. Così proseguiremo nel 2023. Cerignola dev’essere sempre più viva, sempre più pronta a cogliere le sfide della modernità e ad affrontarle in maniera vittoriosa. In un altro appuntamento e in altra sede spiegherò meglio quali saranno le iniziative che questa Amministrazione ha programmato per il 2023. Con il cuore, con l’animo e con l’affetto di cui sono capace, auguro buon anno a tutte le cerignolane e a tutti i cerignolani.