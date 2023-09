Gli Istituti Scolastici di Cerignola hanno partecipato all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo”

Anche quest’anno l’associazione Legambiente ha promosso l’iniziativa “Puliamo il mondo” e gli Istituti Scolastici di Cerignola, in collaborazione con il Comune e le associazioni del territorio, hanno partecipato al grande progetto nazionale. Studenti di ogni fascia d’età nella mattinata di ieri sono scesi per le strade e, muniti di guanti e buste della spazzatura, hanno ripulito alcune zone della nostra città dimostrando un grande esempio di cittadinanza. Sin dal 1993, Legambiente lotta contro l’abbandono dei rifiuti e sollecita i volontari di tutto il territorio nazionale a diffondere il progetto, affinché nelle società maturi una consapevole responsabilità ambientale e siano scongiurati i comportamenti incivili e dannosi per il bene comune. Grazie all’impegno di Legambiente e dei volontari di Puliamo il mondo, strade, palazzi, luoghi pubblici, spiagge e sponde dei fiumi sono stati ripuliti dai rifiuti. Il tutto all’insegna di “per un clima di pace”, la parola d’ordine che ha unito le attività di tutto il territorio nel solo obiettivo di rendere gli spazi più puliti, accoglienti ed inclusivi.

La partecipazione dei più giovani a questa iniziativa ha reso la nostra città fiera della sua nuova generazione, speranzosa verso il suo prossimo futuro. Il sindaco Francesco Bonito ha accompagnato alcuni studenti nelle attività e ha manifestato gratitudine nei loro confronti, in quanto testimoni di amore e rispetto per la città. Le zone della città coinvolte nelle attività di pulizia sono state: Piazza della Repubblica, Piazza del Cinquecentenario, Zona Addolorata, Parco della Mezza Luna, Zona Fornaci, Zona Montagnola, Zona Torricelli, Zona San Samuele, Parco Giochi Baden Powell, Zona Cimitero e Piano San Rocco.

