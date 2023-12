Grande soddisfazione per il Finanziamento della Strategia di Sviluppo del GAL Tavoliere

Il Consiglio di Amministrazione esprime soddisfazione ed un profondo apprezzamento per il finanziamento ottenuto per la Strategia di Sviluppo 2023-2027, frutto di una collaborazione efficace con i Comuni dell’area del Tavoliere. La fiducia riposta dalla Regione ha trovato riscontro nel sostegno ricevuto, garantendo pari opportunità di crescita e sviluppo ai nostri territori. Un plauso particolare va all’Assessore Donato Pentassuglia, al Presidente Emiliano e all’intera Giunta Regionale, il cui impegno e tempestività hanno reso possibile l’assegnazione di un fondamentale finanziamento pari a 5,5 milioni di euro. Tale investimento consentirà l’attuazione della progettualità di sviluppo delineata per il quadriennio in corso. Questa decisione rappresenta un riconoscimento non solo della qualità della strategia presentata, ma anche dell’operato incisivo svolto durante la precedente programmazione. Il GAL Tavoliere ha saputo centrare gli obiettivi di spesa e ha sostenuto numerose e rilevanti iniziative per il progresso e lo sviluppo della nostra comunità.

Il CdA desidera inoltre ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, con un particolare ringraziamento ai Sindaci dei Comuni dell’area del Tavoliere e ai rappresentanti istituzionali che hanno speso il loro supporto e la loro fiducia nella nostra visione di crescita e sviluppo. Si guarda al futuro con entusiasmo e determinazione, consapevoli che questo finanziamento rappresenta un passo importante verso un Tavoliere più prospero e vibrante.