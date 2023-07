Grande successo per la 21° edizione del Concerto di fine anno della Max Music Academy

Si è svolto mercoledì 28 giugno, presso Giardini Jemma Resort, a Cerignola, il saggio di fine anno accademico della Max Music Academy. Per il ventunesimo anno consecutivo l’accademia musicale cerignolana ha realizzato un evento che ha messo in mostra quanto di buono costruito in questo ultimo anno.

La serata è stata presentata, come di consueto, dallo speaker di Love Fm Lele Procida. Durante la kermesse sono state assegnate diverse borse di studio: per la categoria junior, Giorgia Pirro, e per la Categoria kids, Luigi Di Gennaro.

Consegnato, inoltre, il diploma di merito con Votazione 100/100 all’allievo Francesco Ferrara. Durante la serata, è stato presentato il Nuovo Singolo dell’allievo Christian Cotugno, in arte Hermes, dal titolo “Astri”. Christian, reduce dall’apparizione nel Concerto del Primo Maggio a Roma, sarà presente il 15 Luglio al prossimo RDS Summer Tour per la tappa di Barletta e al prossimo Giffoni Film Festival.

Infine, sempre l’allievo Christian Cotugno il 3 Luglio incontrerà la commissione di Maria De Filippi per un ulteriore step che potrebbe decidere l’ammissione dello stesso al programma Amici di Maria De Filippi.

«Sono molto soddisfatto per un concerto che ha dimostrato ancora una volta che a Cerignola, nonostante la poca attenzione al settore Cultura (mancanza di un Teatro Pubblico o di un Teatro convenzionato con il Comune), esiste un vivaio capace di recepire la Bellezza della Musica attraverso il Lavoro svolto dalla Nostra Accademia», ha precisato il direttore artistico e fondatore Massimo De Laurentis a lanotiziaweb.

Questo slideshow richiede JavaScript.