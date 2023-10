I Centri per l’Impiego di Cerignola e Ascoli Satriano presenti alla Fiera del Lavoro

Il 9 e 10 ottobre i Centri per l’Impiego di Cerignola e di Ascoli Satriano hanno preso parte alla Fiera del Lavoro, un’iniziativa inserita all’interno di Punti Cardinali, il progetto sulla promozione delle politiche del Lavoro finanziato dal Dipartimento del Lavoro della Regione Puglia. Nella prima giornata, i lavori hanno avuto luogo presso Palazzo Fornari a Cerignola; qui, aziende, agenzie per il lavoro, enti del Terzo settore e l’Università di Foggia hanno tenuto una serie di workshop ad una platea di studenti prossimi al diploma su tematiche inerenti il mondo del lavoro: l’orientamento, le competenze del futuro, l’autoimprenditorialità femminile, il personal branding.

Tra gli attori del sistema lavoro in Capitanata, anche gli operatori del CPI di Cerignola che hanno presentato il servizio di Incontro Domanda Offerta, gratuito e finalizzato al matching tra aziende e lavoratori, con le opportunità lavorative disponibili sul territorio e all’estero, utilizzando sia il portale regionale “Lavoro per te” sia il sito della rete europea dei servizi per l’impiego EURES. Il pomeriggio è stato dedicato a colloqui informativi e di selezione aperti alla cittadinanza: diverse le candidature acquisite per le offerte di lavoro attualmente attive presso il CPI e viva l’attenzione da parte degli utenti interessati a conoscere i servizi dei Centri.

La seconda giornata di Fiera, svoltasi a Candela presso l’Incubatore di imprese, ha visto, poi, la presenza del CPI di Ascoli Satriano, con un desk informativo presidiato da due operatori ARPAL. Informazioni e consulenze a varie tipologie di utenti e, tra questi, anche ad immigrati impiegati nel settore agricolo, interessati a conoscere le possibilità di lavoro nel nostro territorio. A margine delle due giornate, il dottor Giuseppe Ferrarelli, Responsabile Unico dei Centri per l’Impiego degli Ambiti Territoriali Foggia-BAT, ha dichiarato: “Con la partecipazione alla Fiera del Lavoro, ancora una volta gli operatori dei Centri per l’impiego della provincia di Foggia hanno dimostrato la loro vicinanza alle esigenze dei cittadini, delle imprese e dei territori promuovendo le opportunità di lavoro e il servizio di incrocio domanda-offerta”.