I giardini pubblici di via Milano a Cerignola intitolati a Umberto Albanese

Fu insegnante, giurista e scrittore. I suoi già premiati testi di diritto sono ancora oggetto di studi universitari. A lui il Presidente Mattarella conferì l’alta Onorificenza della Repubblica Italiana. A suo nome furono istituite borse di studio e domani la sua città gli intitolerà una piazza. Il Comune, l’Istituto Tecnico Economico ‘Alighieri’, e la comunità scolastica di Cerignola si uniscono in un gesto di gratitudine e rispetto per il prof. Umberto Albanese (Cerignola 01/04/1930-10/05/2013), indimenticabile docente di diritto ed economia politica, figura di rilievo nel panorama educativo e giuridico. La memoria del prof. Albanese rimarrà per sempre nel tessuto della città, a testimonianza della sua straordinaria eredità accademica e del suo contributo alla cultura e alla giurisprudenza. La sua opera di rilievo internazionale, come dimostrato dalle pubblicazioni sul latino giuridico, tra cui ‘Massime, enunciazioni e formule giuridiche latine’ edito da Hoepli, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo accademico, premiata anche alla Fiera del Libro di Francoforte del 1994, ed è celebrata nella sua 75^ edizione, attualmente in corso.

“Il prof. Albanese ha lasciato un segno tangibile nel cuore degli ex studenti del Commerciale e nell’ambito storico e intellettuale della città. Il suo impegno e la sua conoscenza sono stati fondamentali nel plasmare le menti di coloro che hanno avuto il privilegio di essere suoi allievi” commenta Domenico Carbone ex amministratore della città. In riconoscimento dei suoi straordinari contributi, il Presidente Mattarella conferì all’illustre docente l’alta Onorificenza della Repubblica Italiana nel maggio del 2016, un gesto che ha esaltato il suo ruolo come giurista, economista ed educatore. Tra i suoi scritti più noti ‘IL LATINO GIURIDICO’, che raccoglie tutte le espressioni in lingua latina utilizzate nella dottrina e nella pratica giuridica, con i relativi riporti alle fonti e ai contesti in cui vengono citate. A comprovare la validità scientifica del testo la sua presenza nei cataloghi delle più rinomate università italiane e straniere, nonché delle più importanti sedi istituzionali come la Camera dei Deputati a Roma o il Palazzo del Congresso a Washington.

Il suo legato va oltre le pubblicazioni accademiche, il suo impegno nello studio dei fattori immateriali nei comportamenti economico-finanziari è evidenziato nelle opere come ‘Organicità del fattore psicologico nelle scelte economiche e finanziarie’. I suoi mitici appunti sui principi generali del diritto sono conservati come reliquie dai suoi ex allievi, testimoni del loro inestimabile valore culturale e didattico. In riconoscimento del suo straordinario contributo all’istruzione e alla cultura, domani, 31 ottobre 2023, i giardini pubblici di via Milano saranno ufficialmente intitolati a Umberto Albanese in una commovente cerimonia aperta al pubblico. L’eredità accademica, l’umanità e l’illuminante insegnamento del prof. Umberto Albanese continueranno a ispirare le generazioni future, celebrando la sua straordinaria vita e contributo alla comunità.