I nomi dei 24 arrestati nella maxi operazione “Cocktail”

Duro colpo alla mala cerignolana che ha portato all’arresto di 22 persone più 2 ai domiciliari a seguito della maxi operazione “Cocktail” messa a segno dalla Dda, carabinieri e finanzieri.

I NOMI – Arcangelo Brandonisio, 62enne di Cerignola, già coinvolto nello storico processo “Cartagine”. Gli altri arrestati, tutti in carcere, sono Leonardo Amoruso, 60enne di Lesina, Antonio Calvio, 48enne di Cerignola, Cosimo Candita, 57enne di San Pietro Vernotico (Brindisi), Giuseppe Claudio De Feudis, 38enne di Cerignola, Roberto Dello Russo, 43enne di Terlizzi, Massimiliano De Marco, 52enne di San Pietro Vernotico, Walter Dimmito, 52enne di Cerignola, Fabio Ferrara, 32enne di Stornarella, Vincenzo Fratepietro, 54enne di Cerignola, Gazmir Gorovelli, 48enne di Cerignola, Daniele Leuzzi, 49enne di San Pietro Vernotico, Francesco Russo, 48enne di Cerignola, Matteo Russo, 34enne di Cerignola, Leonardo Sciusco, 53enne di Cerignola, Pasquale Sciusco, 55enne di Cerignola, Gianfranco Specchio, 49enne di Cerignola, Vincenzo Tarricone, 42enne di Cerignola, Antonio Todisco, 67enne di Cerignola, Fabio Natale Tressante, 45enne di Cerignola, Stefano Valentino, 53enne di Cerignola e Savino Zagaria, 55enne di Cerignola. Domiciliari per Francesco De Filippis, 49enne di Cerignola e sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di carabiniere per il 48enne Biagio Bellapianta di Cerignola (tratto da L’IMMEDIATO).

Guai giudiziari, come detto, anche per un carabiniere: l’attività investigativa avrebbe consentito di accertare reati predatori in riferimento ai quali il Carabiniere avrebbe rivelato notizie sullo stato delle indagini ricevendo in cambio 1.500 euro.