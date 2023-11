Il cantautore cerignolano Andreotti aprirà il concerto di Manuel Agnelli questa sera a Milano

Il cantautore e rocker cerignolano Andreotti aprirà il concerto di Manuel Agnelli che si terrà oggi, 14 marzo, alle 20, al BASE di Milano, nell’ambito del Rock Your Mind Festival 2023. Rocker dalle attitudini psichedeliche e polistrumentista, “Andreotti”, al secolo Giuseppe Balzano, si è guadagnato questo prestigioso palco (previsto il sold out) in quanto vincitore del Rock Your Band Contest. E’ stato proprio il frontman degli Afterhours a scegliere l’artista cerignolano come artista di apertura, tra gli oltre cento cantautori e gruppi della scena indie-rock e psichedelica che hanno partecipato alla selezione. Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Gennaro Balzano (basso) e Vito Balzano (batteria). Andreotti è un progetto solista di Giuseppe Balzano, che nei suoi pezzi suona tutti gli strumenti e ne cura ogni aspetto, dalla composizione alla produzione, passando per arrangiamento e registrazione. Attivo dal 2019, conta quattro album e circa cinquanta i brani, alcuni dei quali sono stati selezionati e inseriti da Spotify nelle più importanti playlist editoriali di rock e rock psichedelico, che ospitano pezzi di big della scena, come I Hate my Village e Tame Impala.