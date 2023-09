Il Cerignola cerca la prima gioia stagionale in trasferta contro il neopromosso Sorrento

Pareggiato il match d’esordio in campionato con il Messina, l’Audace Cerignola cerca domani la prima gioia stagionale in trasferta, affrontando il Sorrento. Sabato scorso, i ragazzi di Ivan Tisci hanno visto sfumare la vittoria sui siciliani in pieno recupero, venendo riacciuffati sul 2-2 quando sembrava che avessero i tre punti in mano. Gli ofantini hanno l’intento di proseguire sulla strada del miglior ambientamento possibile con il nuovo schema tattico adottato: alcune cose sono andate bene al debutto, altre meno, come un nervosismo eccessivo costato due espulsioni e, causa non diretta ma incidente, il pareggio degli avversari. È decisamente presto per poter abbozzare dei giudizi seppur parziali sulla nuova versione delle ‘cicogne’, le quali hanno bisogno ancora di un po’ di tempo per mandare a memoria e metabolizzare quanto il loro tecnico chiede. Il lavoro e l’abnegazione quotidiano in allenamento non mancano e, come ovvio che sia, l’arrivo di risultati positivi non potrà che infondere carica, fiducia e autostima nell’intero gruppo. Per i gialloblù anche l’obiettivo di migliorare il rendimento esterno rispetto al 2022/23: furono 20 infatti i punti racimolati lontano da casa sui 60 totali, dunque Capomaggio e compagni vogliono essere più produttivi fuori per restare nelle posizioni che contano in classifica.

Il giudice sportivo ha fermato per tre turni Leonetti e per una giornata Martinelli, a causa dei rossi rimediati con i peloritani. Il posto in difesa dell’ex capitano del Catanzaro sarà molto probabilmente preso da Gonnelli (a sua volta al rientro dalla squalifica) che è in vantaggio su Allegrini, non al top della condizione fisica. Questa probabilmente l’unica novità rispetto all’undici schierato contro il Messina, in avanti Malcore (galvanizzato dalla doppietta di sette giorni fa) sarà sostenuto dalla coppia D’Ausilio-D’Andrea, mentre in porta Trezza potrebbe conservare il posto sull’ultimo arrivato Krapikas.

Tornato fra i professionisti a nove anni dall’ultima volta, il Sorrento ha esordito con una sconfitta di misura in quel di Giugliano, esito per la verità bugiardo rispetto a quanto visto sul rettangolo verde. I costieri hanno confermato in panchina Vincenzo Maiuri, artefice della promozione, e hanno allestito un organico quanto più calibrato fra esperti e giovani per puntare alla permanenza in categoria. Fra gli acquisti più interessanti dei rossoneri ci sono il portiere Marcone; l’ex Blondett (c’è anche Vitiello) e Panelli in difesa; De Francesco e Bonavolontà in mediana; l’attaccante Martignago. Desiderosi di archiviare il ko iniziale e alla ricerca anch’essi del primo successo, i campani si disporranno con il 4-3-3 ed il possibile trio avanzato Badje-Martignago-Scala.

Ultimo precedente fra le due squadre risalente alla serie D 2021/22: il 23 gennaio 2022 l’incontro terminò 0-3 per il Cerignola, a segno Malcore (doppietta) e Giacomarro. Si giocherà allo stadio “Viviani” di Potenza, con calcio d’inizio alle ore 18.30: la direzione arbitrale è stata affidata al sig. Lovison, della sezione di Padova.