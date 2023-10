Il Cerignola nel derby col Taranto prova a realizzare il primo blitz esterno

La sesta giornata del girone C di serie C propone il secondo derby regionale per l’Audace Cerignola, domani ospite del Taranto sul neutro di Francavilla Fontana. I ragazzi di Ivan Tisci lunedì scorso hanno pareggiato a reti bianche con la Juve Stabia, in una gara che, malgrado un secondo tempo volitivo e generoso, non ha prodotto l’episodio favorevole per spuntarla. É stata la quarta ‘x’ in cinque turni dei gialloblù, con 7 punti totali in classifica: nessun allarmismo in casa ofantina, anzi settimana dopo settimana si aggiungono elementi positivi al processo di implementazione tecnico-tattica operato dallo staff tecnico. Contro le ‘vespe’ infatti, l’Audace ha mantenuto inviolata la propria porta per la prima volta in stagione, un aspetto non da scartare anche perché giunto in un confronto con una delle attuali capolista del raggruppamento. Le vicissitudini relative alla programmazione del match e la designazione della “Nuovarredo Arena” quale teatro, possono in teoria rappresentare un vantaggio per il Cerignola: il terreno in sintetico e le dimensioni molto simili a quelle del “Monterisi” elementi da poter sfruttare a favore. Capomaggio e soci cercheranno di ottenere il primo blitz esterno, per toccare la doppia cifra nel totalizzatore e avvicinarsi al meglio agli impegni di coppa Italia mercoledì e con il Benevento di domenica prossima.

Nel suo abituale 4-3-2-1, Tisci molto probabilmente si affiderà agli uomini migliori: due principalmente i dubbi di formazione, fra Ligi e Allegrini in difesa e D’Ausilio-Leonetti fra i trequartisti a sostegno di Malcore. In ogni caso, scelte ampie per l’allenatore, che ha a disposizione praticamente tutto l’organico.

Anche il Taranto fa parte del gruppetto a quota 7: il bilancio complessivo parla di due vittorie, un pareggio ed una sconfitta con quattro incontri disputati (c’è da recuperare il match con il Messina). L’intenzione degli jonici in questo torneo è di migliorare il rendimento del precedente, fissando il raggiungimento dei playoff quale obiettivo. A tale scopo la campagna acquisti ha visto gli arrivi di giovani molto interessanti e calciatori esperti, con Eziolino Capuano nella doppia veste di mister e direttore sportivo. Nel sostanzioso mercato, si possono citare gli innesti di: De Santis, Riggio ed Enrici in difesa; Calvano, Bonetti e Zonta a centrocampo; Samele (fresco ex), Guida, Fabbro, Cianci e Kanoute in un reparto avanzato decisamente rinnovato. Tra i confermati invece, da segnalare il portiere Vannucchi e il centrale di retroguardia con il vizio del gol Antonini, già a quota tre centri. I rossoblu si schiereranno con il 3-5-2, volendo proseguire sulla scia del successo ottenuto lontano da casa sul Monterosi nella precedente giornata.

Nell’ultimo precedente fra le due squadre, il 19 febbraio 2023, terminò 0-0. Calcio d’inizio alle ore 15 (si giocherà a porte chiuse), con la direzione arbitrale affidata al sig. Caldera, della sezione di Como.