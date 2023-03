Il Cerignola ospita il Foggia terzo con la voglia di far rispettare il fattore “Monterisi”

Nel 33° turno del girone C di serie C, l’incontro di cartello è indubbiamente rappresentato dal derby di Capitanata fra Audace Cerignola e Foggia, non soltanto per il confronto fra una realtà rampante e un’altra storica, anche per l’importanza della posta in palio ai fini della classifica. Nel turno infrasettimanale di mercoledì, i ragazzi di Michele Pazienza hanno ceduto 2-0 in trasferta a Picerno, collezionando il secondo stop consecutivo in esterna. Nell’andamento della gara, nel primo tempo i gialloblu avrebbero meritato di più dello 0-0, mentre a pochi minuti dall’inizio della ripresa una ripartenza lucana con retroguardia sorpresa ha messo in salita i programmi di venir via con un risultato positivo. Nelle ultime settimane gli ofantini ondeggiano fra la quinta e la sesta posizione, il che attualmente assicurerebbe la disputa sul proprio campo quantomeno il primo turno playoff. Mancano sei giornate al termine della regular season e, di certo, il Cerignola impiegherà ogni energia per ottenere il massimo possibile. Intanto, ci si affida al fattore “Monterisi”, con l’Audace reduce da tre affermazioni consecutive in casa (e da sei nelle ultime sette uscite), detenendo il quarto rendimento interno del raggruppamento. Tornare subito all’azione senza rimuginare troppo su cosa non è andato a Picerno forse la migliore medicina, per scaricare sul rettangolo verde rabbia e volontà di sciorinare una nuova eccelsa prestazione.

Mister Pazienza ritroverà Malcore in prima linea, il quale farà coppia con Achik: attacco e difesa i reparti su cui ci sono meno dubbi, diverse chance aperte invece a centrocampo, dove Tascone e Ruggiero (per la questione under) dovrebbero essere certi di una maglia così come Russo, per cui c’è da stabilire la corsia di destinazione. Come playmaker Bianco insidia Langella, allo scopo di dotare la squadra di un elemento di esperienza in più nella zona nevralgica.

Con il successo di misura sul Monopoli di due giorni e mezzo fa, il Foggia si è riappropriato del terzo posto a quota 52 (stessi punti del Pescara ma migliore differenza reti a parità di scontri diretti): il computo totale parla di quindici vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte. Una ventina di giorni fa le dimissioni irrevocabili di mister Gallo, con la panchina affidata a Mario Somma, allenatore di lungo corso e con alle spalle trascorsi importanti sia in B che in C. Dall’inizio della sua gestione tre affermazioni e una sconfitta ad Avellino, ma l’obiettivo è conquistare il terzo gradino del podio in graduatoria, passando così direttamente alle fasi nazionali playoff. Le operazioni nel mercato invernale hanno riguardato ciascun reparto: dal portiere Thiam ai difensori Rutjens e Kontek, da Vacca (ritorno il suo) a Bjarkason in mediana a Beretta (anch’egli di nuovo nella città dauna) in attacco. I rossoneri possiedono il secondo miglior bottino di reti segnate – 48, Ogunseye miglior marcatore con nove centri – e si disporranno molto probabilmente con il 3-4-2-1 con i rientri di Di Pasquale e della punta italonigeriana, assenti per squalifica contro i biancoverdi. Satanelli che vorranno restituire il ko dell’andata, quando le ‘cicogne’ riuscirono in una strepitosa rimonta prevalendo 2-3.

Ultimo precedente a Cerignola fra le due contendenti nella serie D 19/20: il 29 settembre 2019 terminò 0-1 per il Foggia. Calcio d’inizio alle ore 15, ingresso riservato ai soli residenti nella città ofantina e dunque divieto per i tifosi ospiti. La direzione arbitrale è stata affidata al sig. Tremolada, della sezione di Monza.