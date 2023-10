Il cerignolano Michele Mastrangelo ha vinto il titolo di Mister italiano teenager 2023

Sono numerosi i giovani di Cerignola che partecipano ai concorsi di bellezza, non soltanto declinati al femminile, come ad esempio miss Italia. Michele Mastrangelo, ragazzo della nostra città, quasi quindicenne (compirà gli anni tra circa un mese), sta da qualche tempo ottenendo premi e affermazioni in serie. Alto 186 cm, occhi celesti e capelli biondi, inizia la sua avventura nel settore nel 2019, con una agenzia di Pescara e una di Napoli. La prima vittoria nelle manifestazioni è a Lesina, come principe della laguna 2022. In seguito, ad Altamura ha vinto il titolo come Italia Fashion Models 2022, premiato da Beppe Convertini. Ha partecipato a Mister Gallipoli 2023 (dove ha vinto nella sua categoria) e a Roma in un’altra selezione si è classificato primo ai Bellissimi d’Italia, battendo la concorrenza nella seconda settimana di settembre nella finalissima i “Bellissimi d’Italia” categoria boys 2023, premiato dall’uscente detentore del titolo.

Assai recente l’ultima conquista: lunedì 8 ottobre la nomina quale Mister italiano categoria teenager 2023, manifestazione presentata da Gianni Sperti e premiazione da parte di Giada Folcia, Miss Italiana 2022; nell’evento tenutosi ad Altamura, c’era la presenza nella giuria anche di Eva Henger. Michele frequenta il secondo anno al “Righi” nell’indirizzo informatica-robotica e pratica nuoto dall’età di 7 anni, amando comunque tutti i tipi di sport. Al giovane vanno gli auguri per nuovi ed ulteriori successi in questo campo, possibile sbocco anche per altre esperienze in altri settori, come la moda o lo spettacolo.