Il cianciare di fine estate della politica cerignolana

Si scalda il fine estate dell’amministrazione comunale di Cerignola con una serie di polemiche che hanno coinvolto da un lato le opposizioni e dall’altro la stampa. Concorso della Polizia Locale, manifestazione di padel in piazza Duomo, pulizia fontane in piazza Duomo, Palazzo Fornari (leggasi Bruno, ndr) e molto altro. Le opposizioni, il gruppo Avanti Cerignola e Fratelli d’Italia, sembrano cariche al punto giusto e da palazzo di città non pare esserci più quell’ermeticità che aveva contraddistinto i primi tempi.

La nascita del gruppo allargato dei civici, a fare da contrappeso al gruppone Pd, non resterà certo senza conseguenze. La richiesta di nuovo spazio d’azione (per i civici) sarà uno dei temi del prossimo autunno, così come l’assalto alla carica di Presidente del Consiglio, che ha già visto il Pd aprire un dibattito al proprio interno e una serie di interlocuzioni anche tra il primo cittadino e le forze di maggioranza. La Presidente Sabina Ditommaso resta, giustamente, laddove il consiglio, dopo votazione a inizio mandato, l’ha posta; la sua rimozione, l’eventuale ‘cambio’, sono strade ostiche, per non dire impercorribili, che aprono a tutta una serie di questioni legali che l’attento primo cittadino, da magistrato di riconosciuta esperienza, conosce e vorrebbe evitare.

Il dibattito politico pare essersi ridotto a ciò che lo stesso Francesco Bonito ha definito «pettegolezzi e chiacchiere sciocche», ma che troppo spesso trovano linfa – è questo è un dato – all’interno dello stesso comune di Cerignola. Rino Pezzano prova a ritagliarsi il suo spazio puntando dritto sul primo cittadino e entrandoci in polemica non di rado; Fratelli d’Italia a mettere in luce quel che non va in città, con denunce che hanno tenuto banco anche per l’intera estate. Tommaso Sgarro, dopo un periodo di silenzio, chiede di tornare a parlare di questioni e non pettegolezzi: «se qualcuno ha rilevato profili di illegalità è giusto che denunci agli organi competenti. Ma all’Amministrazione Bonito andrebbe piuttosto fatto notare altro, il cartellone estivo non all’altezza, la necessità di una seria riforma dei servizi di decoro e i problemi su raccolta rifiuti e nuovo bando».

In seno alla maggioranza, nonostante lo si neghi, esistono delle difficoltà gestionali, tanto che, sotto il fuoco delle opposizioni, anche il silente Pd ha provato a far quadrato con l’amministrazione replicando alle accuse di scarsa legalità piovute dall’opposizione mettiana. «Come può progredire una città come la nostra se qualunque investimento per migliorare il benessere di tutti noi, che sia una fontana o un evento internazionale sul padel, deve subire la cultura del sospetto da chi invece dovrebbe essere l’ultimo a parlare perché giudicato responsabile di uno scioglimento per infiltrazioni mafiose?» si chiedono da via Mameli.

In poco meno di una settimana, infatti ha fatto scalpore che il nipote di un consigliere del Pd fosse risultato secondo al concorso per Agenti di Polizia Locale, che un privato ricevesse 35mila euro per organizzare un evento di Padel in piazza Duomo, che fosse affidato un servizio di pulizia fontane, pare ad un parente di un assessore, che a Palazzo Fornari avesse vinto un bando regionale un’associazione fondata diversi anni addietro dall’attuale assessore alla cultura. Pare di esser ritornati indietro di qualche anno quando il gossip faceva ombra alla politica perché la politica aveva ‘impegni altri’ a cui ottemperare. Oggi nuovi gossip fanno ombra ai problemi della città, che restano, sullo sfondo di un ritrovato e rinnovato cianciare.