Il Cnos-Fap di Cerignola ha organizzato tre incontri sulla giustizia riparativa

A partire da lunedì 6 febbraio e per un totale di 3 incontri, la dott.ssa Antonella Sciancalepore e il dott. Gaetano Panunzio, incontreranno i ragazzi del Cnos-Fap di Cerignola sul tema: “Giustizia Riparativa, un modo di ripensare il sistema penale in Italia. Ascolto, Incontro, Comunità”. La Giustizia Riparativa consente di pensare il reato, nella sua nuova accezione, intendendosi come conflitto tra esseri umani. Come una lesione altrui conm l’obiettivo, quindi, di porre rimedio a tale lesione, attraverso la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti alla commissione del delitto. Il fine ultimo è la ricerca di una soluzione, quantomeno, condivisa fra le parti. Tale ultima caratteristica conferma il fulcro della giustizia riparativa: un sistema partecipativo e inclusivo. Il percorso formativo è stato realizzato in collaborazione con la Caritas diocesana.