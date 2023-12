Il Comune di Cerignola indice bando di concorso per un dirigente con funzioni di avvocato

E’ stato pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Cerignola (https://www.halleyweb.com/cerignola/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/159) e sul portale “Inpa” il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di dirigente con funzioni di avvocato del settore servizi legali, giuridici e delegati. L’invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Le candidature devono essere presentate entro il termine perentorio delle ore 23,59 del giorno 12 Gennaio 2024.