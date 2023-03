Il concorso di poesia “Memorial Carbone” ha premiato i vincitori della 17^ edizione

Nella serata di ieri, 28 marzo, si è conclusa la XVII^ edizione del concorso di poesia “Memorial Carbone”, organizzato dal Club per l’Unesco di Cerignola, in onore della Giornata Mondiale della Poesia, e patrocinato dall’Assessorato alla Cultura. Al concorso hanno partecipato numerosi studenti, i quali hanno avuto l’onore di poter recitare i propri versi dinanzi ad una platea di insegnanti, genitori, dirigenti e comunità tutta. La premiazione è stata eseguita per quattro categorie, distinte in base all’ordine scolastico:

Per la scuola primaria, si è aggiudicato il primo posto la poesia “La Pace”, della studentessa Rebecca Bellosguardo , frequentante l’Istituto “Carducci-Paolillo”;

Per la scuola secondaria di primo grado, la studentessa Maria Cianci , dell'Istituto "Di Vittorio-Padre Pio", è arrivata prima in classifica con la sua poesia "Riflesso";

Per la scuola secondaria di secondo grado, vince la poesia "A papà" della studentessa Anna Russo, frequentante il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate I.I.S. "A. Righi".

I leggeri versi dei più giovani hanno poi ceduto il passo alla poesia più matura presentata dagli adulti in gara, il cui vincitore di categoria è stato Giuseppe Pugliese con la sua poesia “L’oltre tra il tangibile e lo svanire”. Ad allietare la serata, ci sono state le esibizioni musicali della Scuola “Don Bosco-Battisti” e dell’Istituto “Carducci- Paolillo”, rispettivamente sulle colonne sonore di Ennio Morricone e sulle note di Micheal Jackson. Inoltre, di forte sensibilità è stato il canto “Zombie”, intonato dai ragazzi della Scuola Media “Pavoncelli” in ricordo dei due studenti rimasti uccisi in un attentato dell’IRA.