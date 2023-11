Il derby non cambia padrone: Mandwinery Pallavolo Cerignola-Flv 3-0

Ci si aspettava una sfida più equilibrata, il campo invece ha confermato l’imbattibilità della Mandwinery Pallavolo Cerignola nel derby: in un pala “Dileo” sabato pomeriggio gremitissimo, le fucsia hanno superato la Flv 3-0 (25-15; 25-10; 25-23 i parziali). Dominio assoluto nei primi due set delle ragazze di Sgarbi, concentratissime e capaci di ridurre al minimo i propri errori e le offensive avversarie: da segnalare la prestazione impeccabile della centrale Victoria Colucci, assai presente a muro e autrice di servizi molto insidiosi e difficili da leggere per la ricezione della rossogialloblù, a segno anche diversi aces. Così come accaduto nella precedente uscita con la Faam Matese, il sestetto di Tauro inizia a giocare solo nella terza frazione, ma è troppo poco per riaprire i discorsi: arrivati sul punteggio di 23 pari, la freddezza delle padrone di casa è stata decisiva per archiviare definitivamente la contesa.

La Mandwinery si rialza dopo la sconfitta al tie break di Monopoli e con i tre punti incamerati sale sul terzo gradino del podio a quota 13, in compagnia di San Giorgio del Sannio. Un successo dedicato a Michele Valentino, colonna portante della società, colpito dalla scomparsa del papà Vincenzo, già sindaco di Cerignola. Resta ferma a 9 la Fenice Libera Virtus (al secondo stop consecutivo), che dovrà assorbire quanto prima le scorie di una netta sconfitta per tornare a fare risultato. Nel prossimo turno, in calendario due incroci con corregionali: Altomonte e compagne a Cutrofiano, Flv in casa contro Altamura.