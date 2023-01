Il girone d’andata si chiude con sfide casalinghe per Pallavolo Cerignola ed Flv

Ultima giornata del girone d’andata per il girone L della serie B2 femminile: per le due formazioni cerignolane in calendario il primo appuntamento interno del 2023. Prima a scendere in campo la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, che domani (ore 18) ospita la Lavinia Group Trani. Nel precedente turno, le ragazze allenate da Michele Valentino sono state sconfitte al tie break a Teramo: recuperati due set di svantaggio, nella frazione decisiva probabilmente è stato pagato lo sforzo del rientro in partita, così si è tornati dalla trasferta abruzzese con un punto. In ogni caso è stata una prima metà di stagione assolutamente soddisfacente per le fucsia, stabilmente nelle zone medio-alte della classifica e attualmente seste con 22 punti. L’avversario di turno è in piena zona retrocessione, il team guidato da Mazzola è quartultimo con 10 punti ed è reduce da tre stop consecutivi. Mancherà fra le biancoblu l’ex Camilla Guido, infortunatasi seriamente ad un ginocchio nell’ottobre scorso. Il pala “Dileo” vorrà confermarsi una volta in più fattore decisivo, spingendo le proprie beniamine al primo successo del nuovo anno solare.

Ha praticamente un solo risultato a disposizione invece la Bio Gustiamo Flv, che domenica riceve il Gada Pescara Project (ore 18) in una autentica sfida salvezza al pala “Tatarella”. Il sestetto di Davide Claps sabato scorso ha ceduto 3-0 in casa della Star Volley Bisceglie ed ha rimediato l’ottava sconfitta di fila. Nonostante la complessità dell’impegno, nella terza frazione le rossogialloblu hanno condotto le danze per buona parte, prima di arrendersi ai vantaggi alla terza forza del torneo: da quello spirito si devono porre le basi per disputare una gara di livello. Le rivali pescaresi hanno collezionato 6 punti finora e precedono in classifica proprio la Flv di due lunghezze: sarà un match nel quale saranno a confronto due organici fortemente improntati sulla linea verde, ma Viscito e compagne non possono esimersi dall’impegnarsi a fondo per spezzare la serie negativa e contemporaneamente conquistare i primi punti fra le mura amiche. Prevarrà la maggior voglia di vincere dell’una o dell’altra formazione, la Bio Gustiamo deve invertire la rotta altrimenti il cammino verso la permanenza si farà sempre più impervio.