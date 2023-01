Il Monopoli espugna il Monterisi. Audace Cerignola sconfitto per 1-3

Derby tutto pugliese quello tra Audace Cerignola e Monopoli, in scena in posticipo nell’impianto di via Napoli. I due tecnici provano a mettere in campo formazioni quasi speculari, con Malcore da un lato e Starita dall’altro, vertici alti di un reparto avanzato infarcito di “suggeritori”.

Dopo due minuti Malcore prova a saggiare i riflessi del portiere ospite. Al 5′ Righetti lascia partire una gran conclusione deviata in angolo. La replica, due minuti più tardi, è di Piccinni. Minuto 13 bel contropiede del Monopoli: gli ospiti ritardano la conclusione e chiedono un tocco di mano, l’arbitro lascia proseguire. Brivido al 14′: Ruggiero raccoglie una palla vagante fuori area e prova il tiro dalla distanza, deviato in angolo. Un minuto più tardi palo di Ernesto Starita che conclude di rovesciata una bella imbeccata di Vitterritti. Al 24′ l’arbitro vede una trattenuta in area di Coccia su Giannotti e decreta la massima punizione: Starita al 26′ non sbaglia porta in vantaggio i baresi. Tenta la reazione il cerignola con qualche tiro dalla distanza. Al 39′ cross con il contagiri di Manzari che va via a Blondett, Starita arriva prima di tutti e la spinge in rete: è 2-0 per il Monopoli. Nel finale di tempo anche Ruggiero chiede un tocco di mano in area ma l’arbitro lascia proseguire.

Triplo cambio in avvio di ripresa per il Cerignola: entrano D’Andrea, D’Ausilio e Tascone al posto di Sainz-Maza, Blondett e Righetti. Pazienza decide di passare al 3-5-2 per provare a riaprire la gara. Al 51′ Manzari tenta il colpaccio con una punizione dal limite, ribattuta. Minuto 55 ancora il Monopoli prova a colpire con Starita: Saracco gli nega la gioia della tripletta. Al 61′ D’Ausilio accorcia le distanze: cross di Achik dalla destra, tocco di testa in area, palla al numero 10 ofantino che la mette in fondo al sacco. Il Cerignola riapre la gara con un 2-1 che a poco meno di mezz’ora dalla fine promette spettacolo. Minuto 63′ Achik viene toccato in area, l’arbitro non ha dubbi, indica il dischetto. Se ne incarica Giancarlo Malcore, tiro non troppo angolato e Vettorel para. La sorte gira nuovamente sul fronte Monopoli: al 69′ Starita entra nell’area piccola, la cede a Manzari che spinge in rete la terza marcatura per i baresi: è 3-1. A 10 minuti dalla fine il neo entrato Fella tenta la soluzione personale ma Saracco c’è. Minuto 86 gli ospiti vanno vicini al poker: contropiede velenoso ma il tiro ravvicinato di Vitterritti è parato dal numero uno locale. Due minuti più tardi rigore in movimento per Bussaglia che manca l’appuntamento con il goal. L’Audace Cerignola prova a contenere e ripartire ma il Monopoli si mostra molto in palla. A un minuto dalla fine Fella non finalizza a tu per tu col portiere. Non succede molto altro nei tre minuti di recupero: l’Audace Cerignola deve arrendersi per 1-3 al Monopoli. Matura così la seconda sconfitta consecutiva per i gialloblù.

AUDACE CERIGNOLA-MONOPOLI 1-3

CERIGNOLA (4-2-3-1): Saracco; Coccia, Blondett (1’ st D’Andrea), Ligi, Righetti (1’ st Tascone); Capomaggio, Langella; Achik, Ruggiero (35’ st Botta), Sainz-Maza (1’ st D’Ausilio); Malcore (35’ st Samele). In panchina: Fares, Trezza, Russo, Bianco, Allegrini, Inguscio, Neglia, Mengani, Gonnelli, Giofrè. Allenatore: Pazienza.

MONOPOLI (4-2-3-1): Vettorel; Vitterritti, Mulù, De Santis, Bizzotto; Vassallo, Hamlili (37’ st Radicchio); Manzari (33’ st Fella), Piccinini (22’ st Bussaglia), Giannotti (33’ st Rolando); Starita (37’ st Corti). In panchina: Avogadri, Pinto, Falbo, Dibenedetto. Allenatore: Pancaro.

ARBITRO: Arena

RETI: 26’, 39’ Starita; 16’ st D’Ausilio; 24’ st Manzari.

NOTE: serata umida, terreno in discrete condizioni, buona cornice di pubblico.

Ammoniti: 40’ Sainz-Maza; 10’ st Capomaggio; 27’ st De Santis

Angoli: 4-4.

Recupero: 2’; 3’.