Il Musical-Opera Pop “La Cavalleria Rusticana” in scena domani sera a piazza Duomo

La città di Cerignola torna ad omaggiare il grande compositore Pietro Mascagni attraverso la ripresa della sua celebre opera classica “Cavalleria Rusticana”. Mercoledì 13 settembre alle ore 20.30, la compagnia della Scuola di Musica Studio 7 esibirà in Piazza Duomo il Musical-Opera Pop “La Cavalleria Rusticana”, in collaborazione con Tempus Srl e con il patrocinio del Comune di Cerignola. La trama di un celebre dramma lirico si svilupperà nelle forme leggere del moderno musical e lascerà spazio ad un salto nel passato, consentendo agli spettatori di rivivere nel presente la melodia più remota della propria storia. Pietro Mascagni, infatti, compose quest’opera mentre era a Cerignola, impegnato nella direzione della banda musicale locale. Egli venne a conoscenza di un concorso indetto da Edoardo Sonzogno pochi mesi prima della scadenza e, nonostante il tempo di preparazione non fosse sufficiente, decise comunque di parteciparvi: grazie al prezioso aiuto dei suoi più cari amici, Targioni Tozzetti e Guido Menasci, Mascagni riuscì a completare il lavoro per corrispondenza e ad ottenere la rappresentazione dell’opera al Teatro Costanzi di Roma nel 1890. Il successo di allora fu assoluto e ancora oggi la sua memoria viene rievocata attraverso le più innovative rappresentazioni.

I testi originali del musical sono di Vincenzo Guercia, mentre le musiche a cura di Vito Berteramo. Gli interpreti invece sono: Vincenzo Guercia (Turi); Valeria Vitone (Lola); Gianpiero Bellapianta (Alfio); Michela Larovere (Santa); Erica Olivieri (Mamma Lucia). Coreografie del M° Aniello Damiano, con il corpo di ballo di Academy-Arte in movimento.