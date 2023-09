Il presidente della Lega Pro Marani lunedì a Cerignola per Audace-Brindisi

Lunedì 18 settembre 2023, in occasione di Audace Cerignola-Brindisi, match in programma alle ore 20.45, valevole per la 3^ giornata del girone C di serie C-Lega Pro Now, sarà ospite del “Monterisi” di Cerignola, il presidente della Lega Pro, Matteo Marani. Sarà presente anche il presidente della FIGC Puglia, Vito Tisci. Le dichiarazioni del presidente dell’Audace Cerignola, Nicola Grieco: «Accogliamo con grande piacere la notizia della presenza del presidente Marani nella Città di Cerignola. Ai nastri di partenza della nuova stagione, la presenza del primo dirigente della Lega Pro al “Monterisi”, affiancato dal presidente della FIGC Puglia Tisci, ci lusinga e testimonia la grande attenzione del presidente della federazione nei confronti della nostra realtà calcistica e della nostra Puglia. Sentire la federazione presente e vicina, in ognuna delle 60 città che la compongono e in ogni momento della stagione, è fattore importante per qualsiasi presidente e società, per tutti coloro i quali, come noi, vogliono fare calcio con lungimiranza, serietà e professionalità. Sarà un lunedì di calcio importante e che proietterà la nostra città, grazie alla diretta di RaiSport, in tutto il mondo. Ringrazio sin da ora il presidente Marani per l’impegno e la passione mostrata da quando si è insediato, fiducioso di vivere insieme una grande serata all’insegna del buon calcio italiano, nel segno della vecchia grande serie C».