Il saluto di Achik al Cerignola: «Lascio un pezzo di cuore, speriamo un giorno di rincontrarci»

Venerdì scorso il passaggio al Bari, domenica prima convocazione e panchina con i biancorossi, assaggiando l’atmosfera della cadetteria. Sono stati giorni intensi per Ismail Achik, che poi si è preso del tempo per congedarsi dalla platea cerignolana. Il fantasista lo ha fatto tramite un messaggio sui suoi profili social, ripercorrendo la sua parentesi sul Tavoliere, durata tre stagioni. «Oggi mi trovo qui con tantissime emozioni nel cuore a dover salutare questa fantastica squadra che mi ha accompagnato nel mio percorso di vita per ben tre anni. Spero sia un arrivederci e non un addio. Inizio ringraziando la società, i miei compagni, dottori, staff tecnico ecc., per avermi accolto sin dal primo giorno, per avermi dato la possibilità di far parte di questo club straordinario. Ringrazio tutti i tifosi che hanno creduto in me», comincia Achik.

Un rapporto simbiotico con la piazza ofantina, tradotto con parole piene di stima e riconoscenza: «In questi tre anni ho capito che al di fuori del calcio si crea una seconda famiglia, tra cui poter piangere, gioire, essere te stesso al 100%. Capisco che tutto questo possa suscitare emozioni contrastanti da chi mi ha davvero capito, a chi sono davvero piaciuto, ma niente dura per sempre. Lascio un pezzo di cuore a questa città e a questa squadra con la speranza che un giorno ci potremmo rincontrare e continuare a sognare. Spero che questo cambiamento mi porterà a crescere e migliorare non solo come calciatore ma soprattutto come uomo, restando umile e concentrato su ciò che amo. Auguro a me stesso di continuare a mettercela tutta e di non abbattermi mai nonostante tutto!».

In conclusione del suo scritto, i ringraziamenti specifici del marocchino, uniti ai ricordi più preziosi da portare con sé: «Non dimenticherò mai i cori della curva sud, la gioia della serie C e tutti i momenti meravigliosi passati insieme. Ringrazio infinitamente direttore, società e presidente che mi hanno dato la possibilità di spiccare il volo sempre più in alto…Auguro a tutti voi, società, tifosi, mister e tutti i miei compagni il meglio per il futuro e sono sicuro che farete grandi cose insieme. Un caloroso abbraccio a tutti». A più d’uno già mancano le sgroppate e le magie palla al piede del 23enne, tuttavia il sentimento prevalente è caratterizzato da gratitudine e apprezzamento per un ragazzo che si è meritato la chance offerta dai ‘galletti’, a cui i tifosi auspicano tutto il meglio possibile dalla sua nuova avventura.