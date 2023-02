Il trasformista Luca Lombardo porta al Roma Teatro di Cerignola la magia di ‘Poubelle’

Portare lo spettatore in un mondo fantastico, fatto di invenzioni, peripezie, prodigiosi cambi di costume e tanti personaggi, 40 per l’esattezza. Ecco cosa farà, domenica 26 febbraio al Roma Teatro di Cerignola il mago, prestidigitatore, attore, clown e trasformista Luca Lombardo, con lo spettacolo “Poubelle la magia oltre l’immaginazione” scritto insieme ad Augusto Fornari che ne firma anche la regia. Uno show che sta travolgendo grandi e piccini nei teatri italiani ed europei. Con il suo “Poubelle”, che in italiano significa “spazzatura”, Lombardo porta in scena sentimenti ed emozioni. Performance estrose e geniali si combinano perfettamente con racconti di vita dello stesso artista che ha avuto modi di farsi apprezzare anche sul palco dell’Ariston nell’edizione 2021 di Sanremo. Il linguaggio scelto per lo spettacolo, tipico della “visual comedy”, ricorda il cinema muto e tocca anche temi molto importanti come l’inclusione sociale e la diversità.

“Luca Lombardo è stato già nostro ospite il 6 gennaio 2022, racconta Simona Sala, direttrice artistica del Roma Teatro. È stato talmente apprezzato dal pubblico che abbiamo deciso di riportarlo nel nostro teatro con questo spettacolo che regaleremo ai nostri abbonati per ringraziarli della fiducia che hanno voluto riservarci. Ma faremo una sorpresa a tutto il pubblico, in particolare ai bambini che potranno venire a teatro vestiti in maschera per festeggiare con noi il Carnevale. Lo show diventerà una grande festa della pentolaccia. Un’occasione da non perdere soprattutto per le famiglie a cui abbiamo riservato delle interessanti promozioni”. Per tutte le info chiamare il numero: 338.2511672. I biglietti sono acquistabili anche online su www.romateatrocinema.it

Orario spettacolo: porta ore 19.30-sipario ore 20.00.