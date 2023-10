Il Vescovo Ciollaro ha visitato l’Itet “Dante Alighieri” di Cerignola

L’ITET “Dante Alighieri”, una delle istituzioni educative di maggior prestigio nella nostra città, è onorata di annunciare l’avvenuta visita del Vescovo Fabio Ciollaro. L’evento rappresenta un’incredibile opportunità per gli studenti, i docenti e l’intera comunità educativa di incontrare un importante rappresentante della Chiesa cattolica e di stabilire un dialogo proficuo sulla fede, la spiritualità e i valori religiosi. Durante la sua visita, tenutasi oggi, Sua Eccellenza ha interagito personalmente con gli studenti delle varie classi, svolgendo incontri e conversazioni approfondite sui temi della spiritualità, dell’etica e dell’importanza di sviluppare una solida base di valori nella propria formazione. Gli studenti hanno posto domande e scambiato opinioni con una figura di grande autorevolezza, al fine di arricchire la loro conoscenza e comprensione dei principi religiosi.

Il programma della visita ha previsto anche la partecipazione alla celebrazione di una santa messa, che svoltasi nella cappella d’Istituto. Questa cerimonia ha rappresentato un momento di unione e preghiera per tutti i partecipanti, mostrando l’importanza della fede nella vita quotidiana e l’importanza di creare momenti di contemplazione e riflessione all’interno della nostra comunità. L’ITET “Dante Alighieri” è onorato e grato per la possibilità di ospitare una figura così importante e stimata come il Vescovo Fabio Ciollaro. La sua visita rappresenta un’impronta significativa nell’evoluzione della nostra comunità educativa, riflettendo i nostri valori di inclusione, tolleranza e apertura verso diverse prospettive religiose. Per gli studenti un’esperienza indimenticabile, grazie alla partecipazione attiva e alla condivisione di preziose conoscenze che solo il Vescovo Fabio Ciollaro può offrire. Siamo certi che il suo impatto sulla nostra comunità durerà a lungo e contribuirà a rinsaldare i valori di solidarietà e umanità che sono alla base del nostro programma educativo.