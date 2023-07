“Il vino ama la musica”, Peppe Vessicchio strega Cerignola

Il maestro Peppe Vessicchio a Cerignola sul rooftop Mandwinery per raccontare i suoi studi scientifici tra musica e vino, ovvero come la musica può influenzare l’invecchiamento del vino, in una serata dal titolo “Il vino ama la musica”. Un incontro, nella serata di domenica 2 luglio affacciati sul Duomo, che ha preso le mosse dal volume scritto da Vessicchio, “La musica fa crescere i pomodori”.

Il Maestro non ha risparmiato il racconto di aneddoti, frutto di una lunghissima carriera sui palchi di tutto il mondo: le esperienze a Sanremo con Elio e le Storie Tese, il lavoro di compositore e direttore d’orchestra, fino agli studi sul vino. «Dopo che hai lavorato con Bocelli, dopo che hai avuto successo nel campo musicale – racconta Vessicchio -, sono entrato in una monotonia non piacevole. Dopo aver letto un articolo piuttosto curioso, riguardante delle mucche che ascoltando musica producevano più latte, l’8% in più, ho cominciato a pensare. Un lavoro lungo e laborioso che mi porta oggi ad affermare che le frequenze sonore, alcuni suoni, hanno un’influenza importante sul cibo». Il pubblico presente è stregato dagli studi di Vessicchio, che racconta come in particolare Mozart, dunque, la sua musica, sia la più indicata, poiché contiene determinate dissonanze che fanno bene al vino.

Vessicchio va oltre le parole e ai tanti presenti, compresi diversi esperti e degustatori di caratura nazionale, mostra come il vino “subisce” un effetto reale, generato dalle frequenze sonore. «E’ stato entusiasmante – ha detto Giuseppe Colopi, enologo della Mandwinery – apprezzare l’influsso positivo della musica sul nostro vino. A partire da una bottiglia, dopo aver versato quattro calici e averli messi da parte, il Maestro ha posto quella stessa bottiglia sull’Ipad, su cui era in esecuzione una sua sinfonia ispirata alla musica di Mozart, e il vino, successivamente bevuto, è risultato al gusto invecchiato di 12-14 mesi rispetto ai calici precedentemente versati da quella stessa bottiglia. Un esperimento che ha lasciato a bocca aperta anche degustatori di fama nazionale. Nei fatti ci ha permesso di sapere come sarà il nostro vino, il rosso della Mandwinery, il prossimo anno». Vessicchio ha spiegato che certe frequenze “spostano” le molecole del vino e lo invecchiano di un anno in soli 15 minuti. «Quel che conta sono le vibrazioni più che la musica in sé» ha sottolineato. A margine dell’evento Peppe Vessicchio si è complimentato per la qualità dei vini della Mandwinery ed è rimasto a chiacchierare amabilmente con i presenti.

«Mi corre l’obbligo di ringraziare Peppe Vessicchio per la stupenda serata che ha regalato a noi e a tutti i presenti». A dirlo Michela Manduano, amministratore della Mandwinery, che ha promosso e organizzato la serata. «Abbiamo passato con lui una bellissima giornata – ha aggiunto -, nella quale oltre che l’artista abbiamo conosciuto l’uomo. Una persona autentica, genuina, che condivide con noi un grande amore per il Sud, per il territorio e per le potenzialità enogastronomiche di una terra effervescente come la Puglia. Questa serata ha rappresentato probabilmente un punto di inizio. Il Maestro Vessicchio tornerà a trovarci e saremo felici di proseguire con lui questo viaggio che ci appassiona molto».

Questo slideshow richiede JavaScript.