In Capitanata gli unici Gal non rifinanziati, FdI Cerignola: «Non contiamo niente in Regione»

Il Gal Tavoliere (Cerignola e dintorni) e quello Daunofantino (Manfredonia e non solo) sono gli unici 2 gruppi di azione locale che non sono stati rifinanziati. Un’evidente perdita di risorse per il territorio tra Capitanata e Bat, figlio dello scarso peso politico a Bari e di una visione strategica da cui siamo esclusi. Che restino a piedi le strategie di sviluppo locali di Cerignola e Manfredonia è preoccupante: 11 milioni di euro che non andranno ad arricchire da una parte il secondo agro d’Italia (60mila ettari cerignolani) e i 5 Reali Siti, e dall’altra la zona costiera dal Golfo a Zapponeta, entrando sulla costa fino a Barletta, comprendendo anche le 3 ex foggiane del Basso Tavoliere. Siamo ricchi e non servono quei soldi? Qualcuno non è stato capace di intercettarli?