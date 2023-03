In casa della Viterbese inizia il rush finale della regular season per l’Audace Cerignola

Trentaquattresimo turno nel girone C di serie C e per l’Audace Cerignola in calendario domani la trasferta a Viterbo. I ragazzi di Michele Pazienza, dopo lo strabiliante successo nel derby col Foggia, cercano ulteriori conferme anche in campo avverso, allo scopo di incrementare un bottino indubbiamente diverso rispetto a quello casalingo. Contro i rossoneri è stato un Cerignola da stropicciarsi gli occhi, subito aggressivo e capace di mettere alle corde l’avversario: non solo agonismo e determinazione però, anche saggi di bravura tecnica nelle azioni che hanno portato ai quattro gol. Malcore trascinatore e cecchino implacabile, ma tutti i suoi compagni sono stati all’altezza della situazione, dunque c’è l’intenzione di replicare l’ottima prestazione al cospetto di una squadra in lotta per evitare la retrocessione. Comincia dunque il rush finale della regular season, cinque appuntamenti (di cui tre in casa e due fuori) nei quali magari migliorare l’attuale sesta posizione in vista dei futuri playoff che inizieranno subito dopo la fine del campionato. Già ora il cammino dell’Audace è stato pregno di soddisfazioni e di pagine importanti da mandare in memoria, ciononostante il desiderio di aggiungere sempre qualcosa in più per la matricola terribile del raggruppamento resta assai alto.

Il tecnico gialloblu dovrà far fronte a diverse indisponibilità: alle assenze di D’Andrea e Botta si aggiungono quelle di Bianco e Tascone, alle prese con acciacchi da cui si spera sia breve il decorso. Decisamente in forse anche Montini, il quale verrà valutato fino all’ultimo, quantomeno per un posto in panchina. Il 3-5-2 allora potrebbe vedere probabilmente poche variazioni, con la conferma di Allegrini in difesa e il piazzamento di Capomaggio nel suo ruolo d’elezione a centrocampo. Data la buonissima prestazione offerta col Foggia, Samele dovrebbe affiancare ancora Malcore in attacco, con Achik ad agire esterno destro per aggredire subito sulla corsia gli avversari.

A quota 26 punti, la Viterbese condivide con la Fidelis Andria l’ultimo posto in classifica: il bilancio complessivo parla di sei vittorie, dieci pareggi e diciassette sconfitte. Sul campo i laziali ne hanno conquistati due in più, e sul terreno amico hanno imposto l’unico stop della stagione alla dominatrice Catanzaro. Da metà gennaio in panchina siede Giovanni Lopez, chiamato a rilevare l’esonerato Pesoli: nel mercato di riparazione la rosa è stata sensibilmente modificata. Fra gli arrivi più di rilievo, da citare il difensore Ingegneri e gli attaccanti Mastropietro e Jallow, ingaggiato pure l’ex serie A Barillà. Chiusa una serie di tre affermazioni consecutive ai danni di compagini di rango (Monopoli, Catanzaro, Avellino), cinque turni senza bottino pieno per i gialloblu, alla ricerca di risultati per allontanare la retrocessione diretta. Viterbese seconda difesa più perforata del raggruppamento, in attacco occhio a Marotta, autore di nove centri in stagione. Lopez schiererà i suoi a specchio, con l’obiettivo primario di non concedere spazi alle ripartenze degli ofantini.

Unico precedente relativo alla gara di andata, in cui l’Audace si impose 2-0 lo scorso 27 novembre. Calcio d’inizio allo stadio “Enrico Rocchi” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Cavaliere, della sezione di Paola e alla seconda presenza stagionale con il Cerignola.