In giunta potrebbe arrivare un tecnico. Ipotesi rotazione delle deleghe

Dopo l’addio di Olga Speranza e l’ingresso di Mimmo D’Agnelli al tavolo della Giunta comunale non si escludono nuovi movimenti. Tra le tante voci, i nomi e le decine di ipotesi, potrebbero essere solo due i cambiamenti.

Il primo riguarderebbe la sostituzione di un assessore: l’avvocato Mario Liscio potrebbe abbandonare già nei prossimi giorni e al suo posto arriverebbe l’homo novus. Nessuno dal consiglio, ne tantomeno dalla lista di candidati del movimento “CON”. Toccherebbe ad un tecnico, del mondo edile, che assumerebbe le deleghe oggi nelle mani di Liscio.

E veniamo al secondo aspetto: le deleghe. Al Movimento 5 Stelle infatti non sarebbero particolarmente gradite le deleghe “vuote” ereditate da Olga Speranza, così come il super assessorato di “CON” (lavori pubblici e ambiente) potrebbe spacchettarsi; in ultimo le deleghe nelle mani del Sindaco (personale e edilizia privata) potrebbero esser cedute. A chiedere un rafforzamento della rappresentanza potrebbe essere innanzitutto il Partito Democratico, perno egemone della maggioranza, in caso si appesantissero le deleghe del Movimento 5 Stelle.

Come spesso accade, quando parte la roulette gli esiti possono risultare inaspettati. Questa la ragione per cui, già in tempi non sospetti, si era provato a moderare gli appetiti di alcuni gruppi. Con l’addio di Speranza di fatto si è dato avvio a sostituzioni e rotazioni di deleghe alle quali assisteremo nei prossimi mesi.