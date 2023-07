Incremento posti letto all’ospedale Tatarella, Bonito: “I risultati arrivano”

“Un’ottima notizia per Cerignola e potrebbe non essere l’unica”. Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, commenta così l’attivazione disposta dalla Regione Puglia di ulteriori 48 posti letto presso l’ospedale Tatarella di Cerignola. In particolare, le aggiunte si concentreranno nei reparti di Chirurgia generale, Lungodegenza, Otorinolaringoiatria, Urologia, Unità Coronarica, Ostetricia e Ginecologia, Nefrologia. “In questi mesi si è parlato, talvolta a sproposito, del Tatarella. È diventato – spiega Bonito- un argomento da perenne campagna elettorale per dimostrare che “la filiera istituzionale non esiste”, che “Cerignola è abbandonata”, che “questa Amministrazione non ha provato a far nulla”. Poi arrivano queste belle notizie e spazzano via mesi di sciocchezze gridate qua e là per una manciata di like”. “Noi non urliamo, ma lavoriamo pancia a terra. E i risultati arrivano”, conclude il sindaco di Cerignola.