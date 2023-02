Interdittiva antimafia “Tre Fiammelle”, Bonito: «mia amministrazione estranea». Incalzano Casarella e Dercole

Si infiamma il dibattito politico dopo la diffusione della notizia di un’interdittiva antimafia alla coop foggiana “Tre Fiammelle”, al lavoro anche per il Comune di Cerignola dal 2018 e destinataria nel secondo scorcio del 2022 di due affidamenti.

E’ intervenuto da Fratelli d’Italia il coordinatore cittadino Gianvito Casarella: «un’interdittiva antimafia ad una ditta che opera per il Comune di Cerignola non è una notizia nuova per la nostra città, negli ultimi anni. Significa che certe presenze sul territorio sono abbastanza perniciose ed invasive da entrare nelle istituzioni. Ed è un fenomeno che prescinde dal singolo caso. La relazione di scioglimento del 2019 è piena di riferimenti a società che oggi hanno cambiato pelle, a volte neppure tanto. Basta una visura per controllare nomi e legami, evoluzioni e collegamenti. E per “scoprire” che sono lì. Oggi come ieri. Malgrado 2 anni di commissariamento e una nuova amministrazione che si è presentata come baluardo di legalità. La ferita è sempre aperta: la rivoluzione è rimandata. Si tratta di un segnale negativo per l’economia cerignolana. Ed è un campanello d’allarme su cui riflettere tutti, senza credere che basti guardare altrove e negare il fenomeno, per semplice convenienza elettorale».