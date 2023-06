Interventi di ripristino del manto stradale sulla SP62

“Oltre alla colmatura delle buche in città, per la cui segnalazione è possibile utilizzare l’app ‘Cerignola Smart’, abbiamo provveduto a sollecitare la Provincia di Foggia per coprire dei pericolosissimi crateri sulla SP62 (la strada di Trinitapoli), che in questi giorni, prevedibilmente, sarà presa d’assalto per raggiungere le località di mare”. Con queste parole il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, annuncia i lavori sulla strada provinciale, che in estate è trafficata da migliaia di automobilisti del territorio. Nei giorni passati, infatti, l’Amministrazione Comunale aveva segnalato all’Ente Provincia il dissesto del manto stradale e la pericolosità di alcune buche che avrebbero compromesso la viabilità. Bonito ha aggiunto che “in queste ore, quindi, sono in corso gli interventi di ripristino del manto stradale”.