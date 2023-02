Intervista | “Ti è mai capitato?” è il nuovo singolo del cantautore cerignolano Cesare Blanc

A tre anni di distanza da Maledetta Roma, il cantautore cerignolano Cesare Blanc, al secolo Valerio Pizzolo, torna on air con il suo nuovo singolo Ti è mai capitato?. Prodotto da Maurizio Mariani e distribuito da Aspro Dischi, il brano è disponibile dal 30 gennaio su tutte le piattaforme streaming. In questa canzone, l’artista fa emergere il suo volto più introspettivo, raccontando in musica il lato emotivo che vive in ciascuno di noi. «“Ti è mai capitato?” parla d’amore, ma anche di fragilità, delle maschere che indossiamo per apparire persone che in realtà non siamo noi – spiega Cesar Blanc a lanotiziaweb -. Racconta di quando ci troviamo nella vita di tutti i giorni a combattere per poter esprimere le nostre emozioni». Parole tradotte in immagini nel videoclip (clicca qui per la visione) – diretto da Giacomo Latorrata e prodotto da So.Me Entertainment – che accompagna la canzone e ne traduce il testo in immagini: «Scene di vita quotidiana in ambientazioni fumose, la maschera che indossiamo ogni giorno per sentirci supereroi anche quando il nostro animo si sgretola».

Musicalmente, il nuovo singolo di Cesare Blanc presenta sonorità più melodiche rispetto ai suoi precedenti lavori. Un sound curato dal produttore romano Maurizio Mariani: «Ho incontrato Maurizio quando ho registrato Maledetta Roma e da allora abbiamo iniziato a collaborare. Suonare insieme ci ha permesso di dare uno sprint alla produzione. Lui ha un background diverso dal mio, molto più indie-pop, e mi ha accompagnato nell’esplorazione di queste sonorità». La collaborazione con Mariani e la sua etichetta, Aspro Dischi, non si fermerà a questo singolo, ma anzi è il punto di partenza per una nuovo corso artistico: «Sperimentare fa molto bene alla musica e negli ultimi tempi ci siamo divertiti parecchio scrivendo altre canzoni che daranno seguito a “Ti è mai capitato?” e che non vedo l’ora di fare ascoltare».

Il brano è stato registrato con la collaborazione del tastierista Alessio Graziani, mentre il testo è stato scritto a quattro mani con un altro autore cerignolano, Valerio Buchicchio (alias Buva), anche lui da un po’ di tempo sotto l’egida di Mariani: «Per la prima volta ho collaborato con un altro artista nella stesura del pezzo. La maggior parte del testo era stata scritta da Buva, poi insieme abbiamo aggiunto il ritornello e lo special. Valerio ha una penna fantastica, con un approccio molto autoriale. Anche lui ha contribuito a dare quel tocco indie-pop al pezzo, un’impronta diversa rispetto alle mie produzioni precedenti anche nella scrittura».