Inversione di rotta per la panchina dell’Audace Cerignola, Ivan Tisci a un passo dalla firma

Sembrava solo da attendere l’ufficialità della nomina di Roberto Taurino quale nuovo allenatore dell’Audace Cerignola, invece nelle ultime ore c’è stata una inversione di rotta riguardo il successore di Michele Pazienza. La scelta definitiva pare essere caduta su Ivan Tisci, un profilo giovane e che sarebbe, in caso di conferma, alla prima esperienza fra i professionisti. Il tecnico genovese – peraltro sondato nelle scorse settimane -, classe 1974, ha iniziato da poco il percorso in panchina: nella passata stagione ha guidato nel girone H di serie D il Fasano concludendo al nono posto, mentre sempre in Puglia ha allenato nelle ultime cinque partite di regular season il Bisceglie (sempre in serie D nel 2021/22), non riuscendo ad evitare la retrocessione in Eccellenza sfiorando la salvezza e il ribaltamento di una situazione compromessa al suo arrivo.

Il casting del ds Elio Di Toro avrebbe dunque trovato il suo compimento: raggiunta l’intesa verbale fra le parti, ad inizio della settimana prossima (con molta probabilità martedì 4 luglio) arriverà l’annuncio ufficiale. Il Cerignola opterà per una nuova scommessa nel ruolo di mister, così come accaduto con Pazienza: Tisci dopo la carriera da calciatore ha collaborato sul versante tecnico con Benevento ed Empoli, prima ancora una parentesi da direttore sportivo al Cervia. Si va verso anche un cambiamento dal punto di vista tattico, perché il trainer ligure ha il 4-3-2-1 quale modulo preferito, una sostanziale modifica rispetto al 3-5-2 utilizzato con costanza nell’annata precedente dai gialloblu. Con il primo tassello da inserire nel puzzle, l’Audace avvierà anche le considerazioni circa l’organico e potrà così avviare anche le operazioni di mercato fra partenze e arrivi.