“Io dico STOP al bullismo”, Vladimir Luxuria ha incontrato gli studenti dell’ITET ‘Alighieri’ di Cerignola

Il bullismo è un problema serio che merita la massima attenzione, una violazione dei diritti umani poiché va a ledere la dignità di chi lo subisce. È una piaga che va combattuta, senza se e senza ma, perché può provocare danni irreparabili e che mina principi fondamentali quali l’inclusione, la partecipazione e la non-discriminazione. Sono le fondamenta su cui si è basato l’importante incontro che si è svolto nella mattinata di giovedì 30 marzo, presso l’ITET “Dante Alighieri” di Cerignola, dal titolo «Diritti umani-Io dico STOP al bullismo». Vi hanno preso parte, al fianco dell’Istituto di via Giovanni Gentile, l’Amministrazione Comunale, il locale Club per l’UNESCO e la cooperativa Social Service di Orta Nova. Protagonista dell’evento è stata Vladimir Luxuria, nota attivista, artista, scrittrice, drammaturga e molto altro che l’ha resa un popolare personaggio pubblico. Nata e cresciuta nella vicina Foggia, Luxuria non si è sottratta in passato dal raccontare i difficili anni della sua adolescenza, una fase dell’esistenza già di per sé delicata durante la quale si è vista costretta a fare i conti con deplorevoli episodi di bullismo, le cui cicatrici restano dentro per sempre. Ne ha parlato a cuore aperto anche agli studenti dell’‘Alighieri’, accolta dal dirigente scolastico, Salvatore Mininno, dal sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, dall’Assessore comunale alle Pari Opportunità, Olga Speranza, dalla referente del progetto “Stop Bullying-Safe School Zone” per la Social Service, Rita Specchio, e dalla presidente del Club per l’UNESCO di Cerignola, Rosaria Digregorio.

«Lo faccio, intanto, per l’invito che mi viene rivolto dagli Istituti scolastici di parlare di questo tema – afferma Luxuria a lanotiziaweb.it -. Credo di poterne parlare perché so cosa significa il bullismo, anche in un periodo in cui non esisteva questa parola, come non esisteva neanche la parola “omofobia”. Era considerato normale bullizzare, era considerato normale che il cosiddetto debole del gruppo dovesse finire messo all’angolo, insultato, denigrato. Lo hanno fatto con me, ma lo fanno ancora oggi, magari con una ragazza che non è considerata come fisicamente perfetta o con quel ragazzo con un accento geografico diverso, addirittura semplicemente perché uno non ha lo zainetto griffato. Si trova un pretesto per individuare la vittima del gruppo, la preda, e da lì il branco si scatena. E allora, dato che si può perdere la voglia di andare a scuola, ma anche quella di vivere, penso che sia molto importante che gli Istituti diano luogo a questo tipo di iniziative».

Il bullismo è un fenomeno che, col passare delle generazioni, ha fatto registrare risvolti ancor più inquietanti: «Gli studenti hanno molto interesse a parlare di questi temi. È un argomento che sentono, tra l’altro declinato anche ai social. Non si parla più solo di bullismo, ma di cyberbullismo. Quando mi sfottevano a scuola, almeno tornando a casa mi sentivo protetta nella mia cameretta, il mio rifugio assieme alla mia barboncina. Adesso invece, col fatto che esistono i telefonini dai quali non ci stacchiamo mai, i ragazzi che ti hanno bullizzato a scuola sono magari quelli che continuano a farlo inviandoti dei messaggi. Diventa così una tortura che va avanti ventiquattro ore. Ed è per questo motivo che credo sia importantissimo, proprio in nome del diritto allo studio, far sentire ogni ragazzo a suo agio nell’ambiente scolastico».

Infine, Vladimir Luxuria rivolge un appello, immaginando di averceli davanti, ad una vittima di bullismo e a un bullo: «Al bullizzato voglio dire di parlarne, di denunciare, di non viversi tutto questo dentro, perché si finisce per stare male. Il problema non sei tu, il problema sono quelli che ti sfottono. Chi ha bisogno di essere recuperato è spesso chi non ha nessun’altra qualità, quindi se la prende con