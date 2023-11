ioleggoperchè, le librerie di Cerignola aderiscono al progetto e supportano le scuole del territorio

#ioleggoperchè è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, finalizzata ad arricchire il patrimonio librario delle comunità scolastiche. Organizzata dall’Associazione Italiana Editori, è resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. I librai di ogni città, in sinergia con gli editori, gli insegnanti e gli studenti del proprio territorio, offrono a tutti i cittadini la possibilità di donare libri alle biblioteche delle scuole coinvolte nel progetto: da sabato 4 a domenica 12 novembre, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri da donare alle Scuole dei quattro ordinamenti (infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado). Per la città di Cerignola, ci si potrà rivolgere alle librerie “Mondadori Point-Cerignola” e “L’Albero dei Fichi”. Quest’ultima, specializzata nel mondo dei piccoli lettori, ha mostrato sin da subito grande partecipazione all’iniziativa, mobilitandosi attivamente per conoscere i bisogni culturali di ogni istituto locale.

La libraia Marianna Longo, nonché titolare dell’attività, si è recata personalmente in alcune scuole coinvolte nel progetto e ci ha rilasciato alcune parole sull’importanza di questa iniziativa: «Per noi come libreria, è importantissimo sapere che nelle biblioteche si crei quella parità di accesso ai libri. Da libraia, ma soprattutto da mamma ed educatrice, sarei felice di sapere se nelle scuole ci siano biblioteche ricche ed aggiornate per i nostri ragazzi, perché è da lì che nasceranno i futuri lettori. Penso che il progetto #IOLEGGOPERCHÈ non sia soltanto un’opportunità di crescita culturale, ma anche un’occasione per educare le persone al dono, affinché si abbia sempre uno sguardo rivolto verso il futuro della nostra società». Per un’intesa educativa vincente, Marianna Longo fa appello a tutte le Istituzioni e agli imprenditori, certa del prezioso supporto che possano offrire al potenziamento della forza scolastica.

Nelle librerie aderenti si potrà decidere liberamente la scuola a cui destinare la donazione (con possibilità di versare contributi anche a distanza, a scuole lontane dal proprio territorio), scegliendo personalmente i libri o acquistando quelli prescelti dai librai in base alle esigenze di ogni istituto. Al termine della raccolta, gli editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale. Le scuole di Cerignola che partecipano al progetto e per le quali si potrà donare sono le seguenti: per l’infanzia, “Aldo Moro”, “Asilo Evangelico Valdese”, “Borgo Tressanti”, “G. Rodari”, “Torricelli”, “Via 25 Aprile”, “Via Brenta”, “Via Ercolano”, “Via L. Da Vinci”, “Via Montegrappa” e “Zona Fornaci”; per la primaria, “Don Giuseppe Pugliesi”, “C. Battisti”, “G. Marconi”, “Carducci”, “Di Vittorio”, “Ex Righi”, “Gianni Rodari” e “Local. Tressanti”; per la secondaria di I grado, “Don Bosco+Borgo Tressanti”, “G. Pavoncelli”, “Paolillo” e “Padre Pio”; per la secondaria di II grado, “IIS Augusto Righi”, “I.T.E.T. Dante Alighieri”, Liceo “Zingarelli-Sacro Cuore”, Liceo “Scientifico Op. Scienze Applicate” e “Distretto n.34 Cerignola”.