Isernia vince al tie break, la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola conquista un punto

Termina con la vittoria al tie-break di Isernia l’attesa sfida di ieri al PalaFraraccio dove le fucsia di mister Michele Valentino tornano con un punto di saccoccia dopo una grande prova da ambo le parti e muovono la classifica, che adesso vede proprio il team fucsia in quarta posizione a quota 32 punti ad una lunghezza di vantaggio da Castellaneta e dalla stessa Isernia. Una bellissima partita quella vista ieri sugli spalti del Palazzetto in terra molisana, con entrambe le squadre determinate a vincere e non lasciare nulla al caso: dopo il primo lungo set, conquistato ai vantaggi dalle locali, Cerignola inizia con ben altro piglio il secondo parziale e, nonostante l’infortunio occorso a Chiara Giancane, la cui entità verrà valutata nelle prossime ore, il collettivo di capitan Altomonte non si scompone e porta in pari il match. Nei seguenti due parziali, le squadre si dividono equamente la posta in gioco e portano la contesa al tie-break. L’ultimo parziale vede Isernia conquistare due punti e lasciare un punticino, comunque utile, alle fucsia cerignolane. Adesso ritorno in palestra fissato per martedì per iniziare a preparare la sfida interna contro Castellaneta di sabato.